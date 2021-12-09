Стало известно, сколько будут отдыхать школьники в Башкирии на каникулах

Сегодня, 9 декабря, прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин сообщил об эпидемиологической ситуации среди учителей и учащихся, а также назвал точные даты зимних каникул.

Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 16 января. Известно, что коронавирусом сейчас болеют 258 учеников и 65 учителей. При этом среди учащихся большее количество заболевших ОРВИ – 55 847. По последним данным, на карантине 16 школ и 900 отдельных классов.