В Уфе прошел антикоррупционный семинар, на котором подвели итоги года, а также рассмотрели характерные нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в органах государственной власти Башкортостана и органах местного самоуправления.

В рамках семинара были подведены итоги конкурса среди государственных и муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и других правонарушений. Мероприятие, как и в прошлом году, проходило в онлайн-режиме в здании Башкирской академии госслужбы и управления при Главе республики.