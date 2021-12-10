В Башкирии создадут запас лекарств от COVID-19 на время праздников

Накануне, 9 декабря, прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Башкирии. Глава региона отметил, что систему здравоохранения нужно подготовить к новогодним праздникам заранее.
Так, Радий Хабиров поручил создать необходимое количество лекарств и расходных материалов на время праздников. Система должна полностью обеспечивать пациентов необходимым лечением даже в выходные.
Эксперты отмечают, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе стала стабильнее. Однако сейчас фиксируется рост заболевших сезонными заболеваниями – ОРВИ и гриппом. Эпидпорог по этим болезням превышен на 50,7%.