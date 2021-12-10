В России могут ввести штрафы за аренду жилья без договора

Российские власти планируют ввести штрафы за аренду жилья без официального договора. Специалисты прогнозируют, что, в случае принятия закона, средняя стоимость недвижимости на рынке поднимется.

Сейчас информацию о сдаче в аренду нужно регистрировать в Государственной информационной системе. В ГИС договор должен быть внесен не позднее 30 дней после его заключения.