В России могут ввести штрафы за аренду жилья без договора

Российские власти планируют ввести штрафы за аренду жилья без официального договора. Специалисты прогнозируют, что, в случае принятия закона, средняя стоимость недвижимости на рынке поднимется.
Сейчас информацию о сдаче в аренду нужно регистрировать в Государственной информационной системе. В ГИС договор должен быть внесен не позднее 30 дней после его заключения.
Сейчас большинство договоров аренды обходит эту систему, потому что по законодательству их нужно вносить только в том случае, если их срок превышает 1 год.