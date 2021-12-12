Автовладельцы Башкирии рассказали, как ездить зимой без аварий

Особое внимание стоит обращать на пешеходные переходы. Как говорит Владимир Буторин, всегда сбрасывайте скорость перед «зеброй» - даже если вы никого не видите. Особенно дети могут появиться неожиданно. А еще этот водитель, который живет в Благовещенске и «за баранкой» уже 42 года, советует родителям сто раз подумать, прежде чем покупать своим детям первую машину. Для многих из них она – способ погонять. А учитывая, что молодежь телефонов из рук не выпускает, получается совсем гремучая смесь…