Автовладельцы Башкирии рассказали, как ездить зимой без аварий

С наступлением зимнего сезона аварийность на дорогах резко выросла. Это связано и с неблагоприятными погодными условиями – гололедом, снежными накатами, заносами, туманом – и с большим количеством праздников. Журналисты районных газет Башкирии спросили у опытных водителей, как безопасно ездить в зимнее время.

Фото №1 - Автовладельцы Башкирии рассказали, как ездить зимой без аварий

Водитель с 40-летним стажем из Абзелиловского района Иршат Зайнетдинов сообщил, что стоит удвоить внимание при виде машины с жёлтым восклицательным знаком. Новички могут совершит манёвр, который не ожидают другие участники движения. И водителям с многолетним стажем вождения стоит отказаться от резких манёвров в зимнее время.

Александр Осинцев и Евгений Тоймурзин из Бирского района, водители школьных автобусов, отмечают, что аварийных ситуаций можно избежать в большинстве случаев, если просто соблюдать скоростной режим.

Коллег поддерживает Ильгам Фазылов из Альшеевского района. Он тоже водитель школьного автобуса, да еще и лучший. Такое звание получил, победив в республиканском конкурсе. Очень важно для водителя – умение общаться с ребенком, считает Ильгам Гайсинович. И это касается всех водителей, кто перевозит детей. Научить правильно садиться в транспорт и выходить из него, настроить дисциплину в пути – не пренебрегайте этими разговорами, они могут спасти ребенку жизнь.

По словам сибайского водителя Александра Яшникова, обычно у детей начальных классов проблем с поведением в дороге не бывает, а вот с класса шестого могут и хулиганить, перечить. Поэтому кроме прочего водитель должен обладать крепкими нервами и терпением. К слову сказать, Александр Васильевич в молодости был известным в Сибае мотогонщиком, но гонки остались в мотоспорте. На дороге общего пользования – строго по ПДД.

Соцсети, чаты, несмолкающие телефоны… Это реалии нашего времени, но в дороге отвлекаться на них недопустимо. Вроде бы это звучит банально, но это - основа основ, говорит Владимир Андреев из Давлекановского района. К сожалению, это понимают не все водители, и кто-то из них пополняет печальную статистику по смертельным ДТП.

Надо учитывать, что с каждым днем движение на дорогах становится все интенсивнее. Как отмечает Марат Ахунов из Белорецка, который за рулем уже 46 лет, даже в его городе в час пик обстановка, как в Москве. И лихачей становится все больше. Но им уподобляться не стоит.

Вот и Александр Светелик из Белебеевского района считает также. Опытный водитель призывает держаться подальше от неадекватных участников дорожного движения. 

Не стоит пытаться догнать и «отомстить» тому, кто вас подрезал. На дорогах всегда есть водители, которые создают проблемы – ваша задача сделать так, чтобы эти проблемы не коснулись вас.

 Александр Светелик

Такое же резюме выдает и Фаниль Хамзиевич - преподаватель ПДД ООО «Автомобилист» из Нефтекамска. Главное правило водителя – 3Д, или «Дай Дураку Дорогу». Но при этом не забывай о техническом состоянии своей машины. Зимой «переобувай» авто – строго все четыре колеса и следи за обдувом стекла, чтобы окна не запотевали.

По мнению многоопытного водителя из Стерлитамакского района Рифа Гиззатуллина, чаще всего аварии случаются из-за спешки. 

Водители торопятся, боясь опоздать куда-то. Они сигналят, требуя других участников дорожного движения поторопиться или уступить им. Они не соблюдают обязательную дистанцию между автомобилями, превышают скорость, нагло "подрезают", выходят на обгон в запрещённых знаком местах

Риф Гиззатуллин

Особое внимание стоит обращать на пешеходные переходы. Как говорит Владимир Буторин, всегда сбрасывайте скорость перед «зеброй» - даже если вы никого не видите. Особенно дети могут появиться неожиданно. А еще этот водитель, который живет в Благовещенске и «за баранкой» уже 42 года, советует родителям сто раз подумать, прежде чем покупать своим детям первую машину. Для многих из них она – способ погонять. А учитывая, что молодежь телефонов из рук не выпускает, получается совсем гремучая смесь…

Целую подборку водительских лайфхаков дает читателям Аглам Фаррахов из Иглино. Его стаж за рулем 48 (!) лет, и ему есть что сказать молодым. 

Если автомобиль пошел в занос, ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза, это только усугубит ситуацию. Если вы управляете автомобилем с передним приводом, необходимо немного добавить газ. На заднеприводном авто в первое мгновение заноса следует бросить педаль газа. На полноприводной машине регулируйте газ в зависимости от ситуации.

 Аглам Фаррахов
Пенальти

При подъеме в гору нужен равномерный разгон. Старайтесь не допускать сильной пробуксовки колес – машина не поднимется, может скатиться назад. При спуске с горы выбирайте маленькую скорость и движение «внатяг».

Также опасны зимой повороты. Перед ними всегда снижайте скорость. «Лучше показаться кому-то «чайником», чем улететь в кювет», - уверен Аглам Фаррахов. И еще один классный совет от этого водителя. 

Если машина застряла совсем, и не помогают откаты назад и попытки выехать с разгона, выходите из машины и уберите снег позади и впереди всех четырех колес, затем «внатяг». Если у вас «механика», включаем вторую, третью передачу, если автомат – то вторую скорость или зимний режим, и на малом газу пробуем раскачать автомобиль. Важно пытаться выехать из снежного плена, очень аккуратно работая газом, и двигаться необходимо с минимальным крутящим моментом, чтобы колёса сильно не буксовали. Останавливайтесь, как только колёса начинают пробуксовывать, включайте заднюю передачу, сдавайте назад для разгона, а затем накатом пытайтесь пробить себе дорогу вперёд.

Аглам Фаррахов

Фото: ИА Башинформ. 

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