Стало известно, в каких районах Башкирии самая низкая рождаемость

Специалисты Башстата подвели итоги очередного исследования. Эксперты выявили районы Башкирии с самым большим спадом рождаемости. Отчет был опубликован по результатам исследования за 10 месяцев этого года.

Известно, что за указанный период в республике на свет появились 32,9 тысячи младенцев. Этот показатель ниже, чем за тот же период 2020 года, на 4,5%. В 35 муниципалитетах региона показатель рождаемости выше среднереспубликанских значений, а вот в 28 – наоборот ниже.

Самая низкая рождаемость за 10 месяцев 2021 года зафиксирована в Ермекеевском, Бураевском, Куюргазинском районах, а также в городе Агидель.