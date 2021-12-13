В Башкирии за выходные задержали 120 пьяных водителей

За минувшие выходные инспекторы ГИБДД задержали более 120 нетрезвых водителей. Порой нарушители не могли связать и двух слов. Рейды по выявлению любителей пьяной езды прошли по всей республике.
Скрываться от инспекторов водитель «Калины» не стал. Да и не смог бы. Во время освидетельствования прибор показал более 1 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Скорее всего, теперь житель Абзелиловского района как минимум на полтора года станет пешеходом.
На такой вопрос водитель только улыбался. А ведь юмору тут точно не место. В салоне у нерадивого водителя помимо жены – 5 детей, о специальных удерживающих устройствах и речи нет. Об этом шофер вообще вряд ли думает. Проходить медосвидетельствование он отказался. Теперь придется попрощаться с правами.
Ехал в гости и в итоге попался. Туймазинец, видимо, не усвоил свой же урок 2012 года и снова сел за руль пьяным. Причем срок его водительского удостоверения истек.
А в Краснокамском районе пьяный водитель, по всей видимости, не сразу понял, что его преследует экипаж ГИБДД. И даже после того, как он вышел из-за руля и сел в патрульную машину, пытался ввести инспекторов в заблуждение.
Сколькие зимние дороги, похоже, никак не пугают пьяных водителей, и за руль они садятся смело. Вот только такая храбрость под градусом может стать причиной страшной трагедии.