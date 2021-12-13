В Башкирии за выходные задержали 120 пьяных водителей

За минувшие выходные инспекторы ГИБДД задержали более 120 нетрезвых водителей. Порой нарушители не могли связать и двух слов. Рейды по выявлению любителей пьяной езды прошли по всей республике.

Скрываться от инспекторов водитель «Калины» не стал. Да и не смог бы. Во время освидетельствования прибор показал более 1 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Скорее всего, теперь житель Абзелиловского района как минимум на полтора года станет пешеходом.

На такой вопрос водитель только улыбался. А ведь юмору тут точно не место. В салоне у нерадивого водителя помимо жены – 5 детей, о специальных удерживающих устройствах и речи нет. Об этом шофер вообще вряд ли думает. Проходить медосвидетельствование он отказался. Теперь придется попрощаться с правами.

Ехал в гости и в итоге попался. Туймазинец, видимо, не усвоил свой же урок 2012 года и снова сел за руль пьяным. Причем срок его водительского удостоверения истек.

А в Краснокамском районе пьяный водитель, по всей видимости, не сразу понял, что его преследует экипаж ГИБДД. И даже после того, как он вышел из-за руля и сел в патрульную машину, пытался ввести инспекторов в заблуждение.

За 3 дня пресечено порядка 6 тысяч нарушений ПДД. По республике задержано более 120 нетрезвых водителей. 20 из них сели в состоянии опьянения за руль повторно, будучи лишенными прав. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Республике Башкортостан