Жители Башкирии при помощи ППМИ хотят облагородить сельское кладбище

Жители Бурзянского района борются за победу в проекте местных инициатив. Сельчане хотят получить грант в миллион рублей и благоустроить свои деревни. Активисты уже проводят совместные собрания. На субсидии для реализации своих намерений претендуют 12 сельских поселений.

Это кладбище для жителей деревни Старосубхангулово, можно сказать, священное место. Погост расположился практически в центре посёлка, ещё в середине 19 века. У Баязита Гибатовича здесь покоится несколько поколений родственников. Здесь же похоронены его родители и сын.

Чтобы благоустроить кладбище, жители даже согласны выложить деньги из собственного кармана. Активисты собрали инициативную группу, чтобы принять участие в программе местных инициатив и надеются, что администрация сельского поселения поможет им выиграть в конкурсе.

С помощью проекта ППМИ жители Бурзянского района уже не раз решали свои давние проблемы. За семь лет с момента запуска программы субсидии получили свыше 40 сельских поселений. На полученные средства сельчане отремонтировали школы, дома культуры, построили в своих деревнях детские игровые площадки. Например, в деревне Бретяк в этом году обновили пол, окна и сцену в местном клубе.