Заслуженный учитель Башкирии рассказала о необычном случае из школьной жизни

Я своим ученикам никогда не ставила двойки. Дети знали, что я каждого люблю, как своего ребенка, переживаю за него. А главное, надо дать ученику поверить в себя и свои силы. Помню, был у меня ученик в классе- такой красивый мальчик, а заикался. Конечно, он стеснялся, да и другие ученики над ним посмеивались. А я ему и говорю – не переживай, многие великие ученые заикались. И мальчик действительно поверил в свои силы! Он поступил в университет и стал кандидатом наук. Недавно приходил ко мне поздравить с юбилеем – принес целую корзину блинов и пирогов, который испек своими руками.

Лиза Киямовна, заслуженный учитель