Заслуженный учитель Башкирии рассказала о необычном случае из школьной жизни
Накануне свой 80-летний юбилей отметила заслуженный педагог Республики Башкортостан и РФ Агадуллина Лиза Киямовна. Она проработала в школе 60 лет. Учитель рассказала изданию КП-Уфа о том, что любовь к ученикам и сила самовнушения помогли свершиться настоящему чуду.
Я своим ученикам никогда не ставила двойки. Дети знали, что я каждого люблю, как своего ребенка, переживаю за него. А главное, надо дать ученику поверить в себя и свои силы. Помню, был у меня ученик в классе- такой красивый мальчик, а заикался. Конечно, он стеснялся, да и другие ученики над ним посмеивались. А я ему и говорю – не переживай, многие великие ученые заикались. И мальчик действительно поверил в свои силы! Он поступил в университет и стал кандидатом наук. Недавно приходил ко мне поздравить с юбилеем – принес целую корзину блинов и пирогов, который испек своими руками.
Лиза Киямовна, заслуженный учитель
Другой интересный случай произошел, когда Лиза Киямовна занималась на дому с 8-классником, у которого обнаружилась опухоль мозга.
Мне так хотелось ему помочь поверить в себя! Я ему сказала, что сейчас мы будем усиленно заниматься, и он сможет поверить в себя и стать врачом, чтобы лечить свою семью. И тут у мальчика просто загорелись глаза! Он смог победить рак, а потом поступил в медицинский университет и стал довольно известным врачом. Видите, любовь и вера действительно творят чудеса.