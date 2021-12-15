Как в Башкирии готовятся к появлению штамма «омикрон»

Пандемия коронавируса не утихает. В начале декабря в мире был зафиксирован новый штамм коронавируса – «омикрон». Пока ученые активно изучают новый вид вируса, страны не снижают темпы борьбы с болезнью.
Так, сегодня, 15 декабря, в Башкирии был вновь обновлен указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Начальник отдела надзора на транспорте санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии Елена Шакирова и заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии БГУ, доктор медицинских наук, профессор Марсель Туйгунов ответили на животрепещущие вопросы жителей и гостей региона.
1. Какие требования к туристам?
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире все люди, прибывшие из неблагополучных стран, где много случаев заражения новым штаммом коронавируса, должны соблюдать режим изоляции и дважды сдать ПЦР-тест. В список таких стран входят Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг. Это написано в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32. Вот ссылка на документ.
2. Как это происходит?
Прямых авиарейсов в Уфу из неблагополучных стран нет, но люди могут приехать транзитом через другие государства. Например, с пересадкой в Турции или в странах Европы. Поэтому документы всех приезжающих из-за рубежа сначала проверяют пограничники. Если выясняется, что последние 14 дней человек был в одной из указанных стран, приглашают сотрудника Роспотребнадзора. Прямо в таможенной зоне аэропорта туристам делают экспресс-тест. Он показывает результат уже через 15-20 минут.
Если тест положительный, человека отвезут в инфекционный госпиталь.
Если тест отрицательный, человеку нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию. Это можно сделать и дома, а если нет возможности (например, студент вернулся с каникул, не ехать же в общежитие) – в специально открытом медицинском обсерваторе.
3. Что будет, если турист откажется от теста и обсервации?
Карантин — это обязательная процедура. Нарушителям грозит штраф до сорока тысяч рублей по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
4. Откуда появился новый штамм вируса?
Вирус такое существо, которое постоянно меняется, вызывая у себя мутации и новые штаммы. Это естественный процесс. Такая способность есть у вируса гриппа, у коронавируса и у всех других. Чтобы себя сохранить, вирус меняет внешнюю оболочку. То есть если человек переболел старым штаммом, то на новые штаммы “естественные антитела” влияют с меньшей эффективностью.
В России выявили пока несколько случаев омикрона, но фактически это может быть только началом, потому что вирус невозможно полностью контролировать или изолироваться от него. Мир открыт, вирус может появиться и в других регионах России.
5. Какие у омикрона симптомы?
Известно о нем пока мало, поскольку клинических случаев мы еще не наблюдали, но известно, касательно южноафриканского варианта, что у людей болезнь быстро перетекала в пневмонию, то есть был короткий инкубационный период и проявлялись такие симптомы, как отсутствие обоняния. Температура была около 38 градусов, может быть чуть выше. Известно, что те люди, которые переболели или были привиты ранее, переносят данный штамм легче.
6. Может ли омикрон вызвать новую волну заболеваемости?
Такого варианта исключать нельзя, так как все идет циклично. Буквально последняя волна была достаточно жесткой для наших людей, многие сильно болели. Это говорит о том, что все-таки вирус меняет свои свойства, меняет оболочки, и мы не можем быть полностью защищены от нового штамма, поэтому не исключается, что может быть новая волна, но тем не менее нужно сохраняться и беречь себя.
Маски, дезинфекция рук - это проверенные способы защиты от любого вируса. И конечно, вакцинация, это тот первичный иммунитет, который сможет защитить или снизить вирусную нагрузку, чтобы болезнь протекала легче. Разработчики отечественных вакцин уже адаптируют препарат к новым штаммам.