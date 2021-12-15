Как в Башкирии готовятся к появлению штамма «омикрон»

Известно о нем пока мало, поскольку клинических случаев мы еще не наблюдали, но известно, касательно южноафриканского варианта, что у людей болезнь быстро перетекала в пневмонию, то есть был короткий инкубационный период и проявлялись такие симптомы, как отсутствие обоняния. Температура была около 38 градусов, может быть чуть выше. Известно, что те люди, которые переболели или были привиты ранее, переносят данный штамм легче.