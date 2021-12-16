Стало известно, когда в Башкирии сформируется коллективный иммунитет

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, рассказал, когда в регионе должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом он сообщил на заседании Госсобрания республики.

По последним данным, в Башкирии полностью привито более 60% населения. С учетом переболевших граждан коллективный иммунитет приближается к 70%.