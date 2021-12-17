В Уфе показали, как служебные собаки ищут пропавших людей

В Уфе спасатели искали в лесу блогера. Таким образом аварийно-спасательная служба республиканского Госкомитета по ЧС продемонстрировала работу своего четвероногого сотрудника. Пёс Торин занимается поиском потерявшихся людей и пострадавших в ходе техногенных катастроф.

Глядя, как Торин выполняет команды своей хозяйки – кинолога Надежды Отвесовой, кажется, что он способен понять любую просьбу. Но с этим сотрудником аварийно-спасательной службы не договориться. Ищет быстро, лает громко.

Задача Романа – спрятаться как можно лучше. Но место для засады он выбирает по своим критериям. Пока Роман пытается затеряться в трёх соснах, Надежда показывает нам рабочий инвентарь Торина. Навигационный ошейник определяет местоположение собаки и отправляет информацию на трекер, чтобы потом можно было посмотреть, какие зоны могли пропустить. Торин ищет не по конкретной вещи потерявшегося, а по человеческому запаху. Благодаря этому найти он может любого. Но без чего работать не будет – это колокольчик.

Это сигнал, что он начинает работать. Когда мы шли сюда, он не искал и не обозначал людей. Как только надеваем колокольчик, он будет заниматься поиском. С собой еще игрушка и лакомство – это его заработок. Надежда Отвесова, внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Грустным взглядом за подготовкой Торина наблюдает его напарник. Артего уже на пенсии. Это первая собака Надежды. Но несмотря на свой возраст, «пенсионер» рвётся в бой.

Пока Торин стрелой прочесывает местность, Роман отдыхает. Замёрзнет ли он, зависит от четвероногого поисковика. Ранним морозным утром это самое лучшее средство проснуться. Поиски заняли несколько минут. Эксперимент повторили еще раз, чтобы выяснить, не случайность ли это. Но нет, оказалось, опыт и тренировки. И как можно отказать размять лапы загрустившему Артего? Состояние здоровья ставит ему дополнительный барьер.

Все равно возим его тренироваться, потому что ему это нравится. На техногенные тренировки не отпускаю, потому что у него почти полная потеря зрения. Надежда Отвесова, внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Чувствуется, что собака бежит не покусать тебя, а спасти, поэтому спокойно. Я впервые столкнулся с таким видом деятельности и думаю, что это нужно развивать. Роман Дмитриев, блогер

Это выглядело словно игра, но на службе от Торина зависят чьи-то жизни.

Если кинолог выходит из зоны поиска с собакой, например, при техногенном завале, и говорит, что там никого нет, то к разбору завалов уже может приступать тяжелая техника. Это большая ответственность. Надежда Отвесова, внештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС