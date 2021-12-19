Радий Хабиров о сотрудничестве с Казахстаном: «В наших планах есть масштабные проекты»

С ответным визитом Уфу посетила официальная делегация Казахстана. Напомним, в конце сентября Радий Хабиров совершил рабочую поездку в братскую республику. Тогда была разработана дорожная карта по укреплению взаимного сотрудничества, и всего за три месяца она уже заработала. Несмотря на пандемийный год, товарооборот вырос на 32%. В столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса партнёры подписали новые соглашения на сумму более миллиарда долларов.

С возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву начался официальный визит делегации Казахстана в Уфу. Столица Башкортостана встретила гостей долгожданным снегопадом и непривычной для середины декабря теплой погодой. А вот тёплая деловая обстановка стала традицией. С приветственным словом к делегации, в составе которой, кроме руководства страны, также представители крупного бизнеса, обратился глава республики.

Мы уже можем фиксировать, что ряд предприятий нашей республики начал активно взаимодействовать с компаниями Казахстана. Безусловно, в наших планах есть и крупные, масштабные проекты. Один из них пока находится в стадии осмысления и определения контуров. Это создание Евразийского экономического центра, где Башкортостан и Казахстан могут стать одними из ведущих игроков. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Визит делегации Казахстана стал ответом на посещение страны главой Башкортостана Радием Хабировым в сентябре. Уже тогда удалось придать новый импульс деловым отношениям двух республик, которые начались в начале 90-х годов. Партнеры подписали ряд соглашений по укреплению связей в промышленном, аграрном и нефтехимическом секторах. Работа уже началась.

Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнёрстве Казахстана и России. Утверждённая по итогам визита республиканской делегации дорожная карта по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы становится надёжным механизмом дальнейшего наращивания торгово-экономических связей между нами, важным сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых нами возможностей в целом ряде перспективных областей. Аскар Мамин, премьер-министр Республики Казахстан

И этот сигнал бизнес уловил. Хотя с момента визита Радия Хабирова в Казахстан прошло всего три месяца, уже реализованы проекты на сотни миллионов рублей. Развивается сотрудничество в сфере продовольствия, вырос экспорт продукции Белорецкого металлургического комбината, биопрепаратов и биоудобрений, мёда. Большие перспективы ещё у одного крупного проекта. В Казахстане планируют создать химический кластер на территории специальной экономической зоны «Павлодар» с участием «Башкирской содовой компании». Соглашение об этом подписано в Уфе.

Для нас это возможность внедрить высокие технологии, привлечь серьезные инвестиции и создать мощную основу для развития химической отрасли. Ермек Токмагамбетов, председатель правления АО «Каустик»

Будет инвестировано порядка 650 млн долларов в создание двух производств. Это 1240 рабочих мест с высокой зарплатой, что позволит остаться в Стерлитамаке успешным выпускникам вузов. Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «Башкирская содовая компания»