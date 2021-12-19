Радий Хабиров о сотрудничестве с Казахстаном: «В наших планах есть масштабные проекты»

С ответным визитом Уфу посетила официальная делегация Казахстана. Напомним, в конце сентября Радий Хабиров совершил рабочую поездку в братскую республику. Тогда была разработана дорожная карта по укреплению взаимного сотрудничества, и всего за три месяца она уже заработала. Несмотря на пандемийный год, товарооборот вырос на 32%. В столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса партнёры подписали новые соглашения на сумму более миллиарда долларов.
С возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву начался официальный визит делегации Казахстана в Уфу. Столица Башкортостана встретила гостей долгожданным снегопадом и непривычной для середины декабря теплой погодой. А вот тёплая деловая обстановка стала традицией. С приветственным словом к делегации, в составе которой, кроме руководства страны, также представители крупного бизнеса, обратился глава республики.
Визит делегации Казахстана стал ответом на посещение страны главой Башкортостана Радием Хабировым в сентябре. Уже тогда удалось придать новый импульс деловым отношениям двух республик, которые начались в начале 90-х годов. Партнеры подписали ряд соглашений по укреплению связей в промышленном, аграрном и нефтехимическом секторах. Работа уже началась.
И этот сигнал бизнес уловил. Хотя с момента визита Радия Хабирова в Казахстан прошло всего три месяца, уже реализованы проекты на сотни миллионов рублей. Развивается сотрудничество в сфере продовольствия, вырос экспорт продукции Белорецкого металлургического комбината, биопрепаратов и биоудобрений, мёда. Большие перспективы ещё у одного крупного проекта. В Казахстане планируют создать химический кластер на территории специальной экономической зоны «Павлодар» с участием «Башкирской содовой компании». Соглашение об этом подписано в Уфе.
Дальнейшего процветания Казахстану Радий Хабиров пожелал во время рабочей встречи в Доме Республики. Стороны обсудили дорожную карту по развитию сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы. Премьер-министр Аскар Мамин в свою очередь отметил, что бизнес-сообщество его страны уже готово предложить конкретные направления реализации совместных проектов, в том числе с перспективой выхода на международные рынки. При этом вести бизнес станет удобнее. Радий Хабиров отметил, что республика в следующем году откроет прямое авиасообщение между Уфой и Нур-Султаном. Так что народы свяжут не только единые исторические и культурные корни.