Радий Хабиров дал старт работе первых предприятий в ОЭЗ «Алга»

В особой экономический зоне «Алга» заработали первые предприятия. Сразу два старта сегодня дал Радий Хабиров. Суммарный объем инвестиций для запуска производств составил почти миллиард рублей. Созданы сотни рабочих мест, а ведь это только начало. Сколько еще резидентов готовятся к реализации своих проектов и какую помощь готово оказать правительство?
Символическим нажатием на кнопку Радий Хабиров не только запустил швейное производство, но и официально дал старт работе первых предприятий, построенных в особой экономической зоне «Алга».
Основное направление швейной фабрики – спецодежда для предприятий. За год планируют шить до 220 тысяч изделий. Сейчас, например, работницы изготавливают униформу для сотрудников БСК.
А ведь многие до прихода сюда даже не умели шить. Швейному делу их обучили по линии Минтруда в рамках специальной программы, в которой приняли участие безработные. Этим будут заниматься и на самом предприятии.
Для работников даже обустроили общежитие на втором этаже комплекса. В общей сложности на предприятии намерены трудоустроить порядка 800 человек. Сейчас набрана только четверть, на фабрику активно ищут новых швей.
Ещё одно новое производство расположилось в соседнем ангаре. Здесь изготавливают осветительное оборудование, в том числе и широкую линейку для улиц. Радий Хабиров прямо во время выступления поручил проработать вопрос, чтобы светильники предприятия использовали при благоустройстве населенных пунктов.
Буквально неделю назад особая экономическая зона «Алга» была признана самой динамично развивающейся площадкой в России. На то, чтобы построить оба предприятия от идеи до воплощения, ушло чуть больше года. На очереди ещё несколько резидентов, которые также начали строить свои проекты.
Чтобы сохранять высокие позиции и дальше, нужно создавать необходимые условия для работы, в том числе инфраструктуру, техническое оснащение и, конечно, условия труда для сотрудников. Эти вопросы обсудили уже в ходе заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Алга».
Производственный комплекс находится за чертой города. Предприниматели попросили помочь с организацией транспорта для сотрудников, которых буквально приходится собирать со всех прилегающих сел. Кроме того, по-прежнему стоит вопрос с обучением кадров. Радий Хабиров попросил органы власти взять на себя решение данных вопросов.
В числе резидентов на площадку также зашла компания по производству солнечных батарей. Швейное производство намерен организовать и российский бренд спортивной одежды Zasport – официальный экипировщик олимпийской команды страны. Радий Хабиров прямо на заседании сделал и первый заказ – сразу же после запуска производства одеть сборные Башкортостана.