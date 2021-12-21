Радий Хабиров дал старт работе первых предприятий в ОЭЗ «Алга»

В особой экономический зоне «Алга» заработали первые предприятия. Сразу два старта сегодня дал Радий Хабиров. Суммарный объем инвестиций для запуска производств составил почти миллиард рублей. Созданы сотни рабочих мест, а ведь это только начало. Сколько еще резидентов готовятся к реализации своих проектов и какую помощь готово оказать правительство?

Символическим нажатием на кнопку Радий Хабиров не только запустил швейное производство, но и официально дал старт работе первых предприятий, построенных в особой экономической зоне «Алга».

Я хорошо помню, как примерно два года назад у нас появилась идея создать особую экономическую зону, которой у нас тогда не было. Не было такого инструмента, чтобы в одном месте в комфортных условиях развивался разносторонний бизнес, строились предприятия. И мы приняли решение. Мы работали так, что ломали все стереотипы. Недаром говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Нашу особую экономическую зону мы назвали «Алга» – она уверенно пошла вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основное направление швейной фабрики – спецодежда для предприятий. За год планируют шить до 220 тысяч изделий. Сейчас, например, работницы изготавливают униформу для сотрудников БСК.

Я из Салавата. Условия, соцпакет, заплата – все заинтересовало. Интересный, хороший коллектив. Альфия Гайнуллина, оператор швейного производства

А ведь многие до прихода сюда даже не умели шить. Швейному делу их обучили по линии Минтруда в рамках специальной программы, в которой приняли участие безработные. Этим будут заниматься и на самом предприятии.

Он приходит, и сразу его мы обучаем у нас на рабочем месте. У нас есть мастера, наставники, мы сделали специальную линию для учеников. Потом мы их сажаем на поток. Гульназ Наставшева, начальник производства промышленного объединения «Аркада»

Для работников даже обустроили общежитие на втором этаже комплекса. В общей сложности на предприятии намерены трудоустроить порядка 800 человек. Сейчас набрана только четверть, на фабрику активно ищут новых швей.

Ещё одно новое производство расположилось в соседнем ангаре. Здесь изготавливают осветительное оборудование, в том числе и широкую линейку для улиц. Радий Хабиров прямо во время выступления поручил проработать вопрос, чтобы светильники предприятия использовали при благоустройстве населенных пунктов.

Мы построили первый корпус, второй корпус и ведем строительство третьего корпуса. Мы стараемся сделать такое же предприятие, как в особой экономической зоне города Инчхон в Южной Корее. Мы с ними уже 12 лет работаем. Ринат Зубайдуллин, генеральный директор ООО «Зур»

Буквально неделю назад особая экономическая зона «Алга» была признана самой динамично развивающейся площадкой в России. На то, чтобы построить оба предприятия от идеи до воплощения, ушло чуть больше года. На очереди ещё несколько резидентов, которые также начали строить свои проекты.

В истории существования экономических зон России не было такого, чтобы за полтора года 10 резидентов и два открывшихся предприятия было. Плюс у нас еще стоит в очереди пакет из 11 резидентов с общим объемом 23 млрд и еще 30 млрд. Мы должны оперативно завершить сдачу в аренду всех земель, у нас еще порядка 123 га. После этого мы начнем расширение ОЭЗ. Мы с министром экономразвития России об этом договорились. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы сохранять высокие позиции и дальше, нужно создавать необходимые условия для работы, в том числе инфраструктуру, техническое оснащение и, конечно, условия труда для сотрудников. Эти вопросы обсудили уже в ходе заседания наблюдательного совета особой экономической зоны «Алга».

Производственный комплекс находится за чертой города. Предприниматели попросили помочь с организацией транспорта для сотрудников, которых буквально приходится собирать со всех прилегающих сел. Кроме того, по-прежнему стоит вопрос с обучением кадров. Радий Хабиров попросил органы власти взять на себя решение данных вопросов.