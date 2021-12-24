Раньше я хотела одевать кукол, теперь хочу одеть всех!

Елена Кашапова, 30 лет, дизайнер одежды, вошла в «золотую 10ку» в конкурсе «Ремесленник Башкортостана», победитель в номинации «Индустрия моды».

Детство

С самого детства я шила одежду. В то время, когда все дети играли в куклы, я их одевала. С 6-7 лет я шила им наряд из подручных тряпочек. У меня были самые модные куклы в деревне.

Из игр я выросла и уже в школьные годы, в старших классах, на уроках технологии мы начали изучать швейное дело, тут я начала активно шить одежду на взрослого человека. Все знания, что давала мне мой учитель, Рахманкулова Фаима Раилевна в Бузовьязовской средней школе Кармаскалинского района, давались мне легко. Итоговые изделия, которое мы сшили на уроках, отбирались и самые лучшие отправлялись в район на комиссию.

Помню, я шила юбку в люксовой обработке и получила свидетельство об обучении швейному делу 3-го разряда. Чему была очень очень рада, так как в своё время моя мама для получения этого разряда училась в училище несколько лет. Кстати шить я начала именно оттого, что всегда видела маму за машинкой, ведь она отдала швейному делу 17 лет.

Ещё в школьные годы я шила для себя одежду, очень увлекало переделывать модели. Нравилось создавать из лоскутов полноценные изделия. Мотивировало меня в те года желание иметь современные и красивые изделия. Что принципе, мотивирует и по сей день.

Долгий путь

На пути поиска себя я шила объёмные игрушки, куклы-тильды, куклы-обереговые, детские повседневные вещи и многое многое другое.

Сейчас, когда дети подросли, появилось больше свободного времени. И шитьё стало для меня не просто увлечением, но и заработком.

У меня двое детей ( Артём 10 и Артур 6 лет) мальчишки – помощники и любимый муж, моя поддержка и опора, который на мой взгляд, порой верит в меня больше, чем я сама в себя.

Основным моим направлением являются спортивные костюмы с башкирским колоритом. Но также я отшиваю и другие изделия, чаще это индивидуальные заказы.

В середине ноября наткнулась на объявление о принятии заявок на участие в конкурсе « Ремесленник-Башкортостана». Решила принять участие и прошла первый этап.

Далее приняла участие в деловой игре «Точка роста» и именно на игре я поняла, что двигаюсь правильно. Итогом деловой игры стала моя регистрация самозанятой. Именно с 22 ноября этого года я являюсь самозанятой.

Внедряю культуру в современную жизнь

Когда я училась в школе у нас были такие предметы как История Башкортостана и Культура Башкортостана, на этих предметах мы изучали всё о Башкирии: как жили, что носили, как украшали и многое другое. И на этих уроках мы даже рисовали башкирский орнамент. И нам нравилось. Сейчас в школьной программе, к большому сожалению, этих предметов уже нет. Учащиеся, на мой взгляд недостаточно хорошо знают культуры нашей республике. Я сейчас имею ввиду виды одежды, узоры, орнамент и т.п. и именно в связи с этим мне интересна тематика популяризации национального колорита в современную модную одежду. Что бы и дети и молодежь были стильными и модными.

Так же на примере известного бренда хочется чтобы и у нас был свой бренд известный за пределами нашего региона (куница – puma). Для этого делаю макет, и нужна будет регистрация бренда. Это всё в ближайшем будущем.