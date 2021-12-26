Радий Хабиров посетил новую поликлинику в Чекмагушевском районе

Ждали с 1999 года. Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новую поликлинику Чекмагушевской центральной районной больницы. Медучреждение практически готово принять первых пациентов. Под одной крышей также расположились женская консультация и детское отделение. При этом потоки посетителей будут разделены, чтобы больные не пересекались с теми, кто пришёл на диспансеризацию. Когда жители села смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях?

Этого подарка чекмагушевцы ждали более 20 лет. Новая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Тесно точно никому не будет. Широкие коридоры, просторные кабинеты. На объект, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», направили порядка 400 миллионов рублей. Уже завезено современное медицинское оборудование.

Я надеюсь, новый ренгтен-аппарат позволит нам выявлять даже тяжелые заболевания на ранних стадиях. Алина Латыпова, главный врач Чекмагушевской ЦРБ

Диагностическое оборудование показали Главе Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что такая техника не должна простаивать.

Новую поликлинику соединили со старым зданием на уровне второго этажа с помощью тёплого перехода. Кроме того, в ней установили лифт и подъёмник, что позволит обеспечить доступ на все этажи для маломобильных жителей.

Глава республики осмотрел врачебные кабинеты, операционный блок, рентгенологическое отделение, пообщался с персоналом. Для некоторых это уже не первая встреча с руководителем республики. На неделе Лариса Байбакова получила из рук Радия Хабирова государственную награду, а сегодня показала своё новое рабочее место.

Кабинет функциональной диагностики. Он очень просторный и светлый. В два-три раза больше нашего предыдущего кабинета. Мы получили оборудование, оснащенное по последним технологиям медицины. У него четыре датчика, благодаря которым можно посмотреть все органы. Даже детский кардиодатчик есть, который очень необходим. Лариса Байбакова, врач функциональной диагностики

На приём к узким специалистом уже не придется ехать в Уфу, в поликлинике будут принимать свои онкологи, эндокринологи, неврологи.

Ранняя выявляемость говорит о том, что мы раньше начинаем помогать пациенту, лечить его. Тем самым не запускаем процесс. На первом месте у нас молочная железа, потом предстательная железа и другие. Вадим Валиев, врач хирург-онколог

Новую поликлинику начали строить в апреле прошлого года, сейчас это одно из самых современных медучреждений республики, которому позавидуют даже горожане. До официального открытия осталось доукомплектовать штат, в том числе и в рамках программы «Земский доктор». Свои пожелания отметил и Глава Башкортостана.

Чекмагушевцы ждали новую поликлинику с 1999 года. Мы постепенно «расшиваем» многие застаревшие проблемы, которые копились годами. Это не прорыв, это просто мы хроническую болячку в Чекмагушевском районе решаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан