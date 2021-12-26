Индексация пенсий и отмена техосмотра: как изменится жизнь россиян в 2022 году

Больше семей смогут претендовать на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Она положена в том случае, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Ранее показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь же на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер пособия. Больше станет и маткапитал, который будет индексироваться по фактической инфляции.