Индексация пенсий и отмена техосмотра: как изменится жизнь россиян в 2022 году

Вместе с новым годом придёт и ряд нововведений. Это касается разных сторон жизни россиян. Размеры выплат, индексация пенсий, отмена обязательного техосмотра.
С 1 января в стране устанавливается новый прожиточный минимум. Для трудоспособного населения его размер составит 13 793 рублей, для пенсионеров – 10 882 рублей, для детей – 12 274 рублей. Кроме того, станет больше минимальный размер оплаты труда – 13 890 рублей, а с учетом районного коэффициента в Башкортостане МРОТ составит почти 16 тысяч рублей.
Больше семей смогут претендовать на ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Она положена в том случае, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Ранее показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь же на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер пособия. Больше станет и маткапитал, который будет индексироваться по фактической инфляции.
С нового года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы. А пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержаний из пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений для получения социальных доплат до прожиточного минимума. Это будет делаться автоматически. Теперь личное присутствие при оформлении пенсии в Пенсионном фонде не требуется. Заявление подается через портал Госуслуг.
С 1 января техосмотр автомобилистам и мотоциклистам проходить не обязательно. Однако он нужен в том случае, если в конструкцию вносятся изменения, если нужно поставить на учет транспортное средство старше четырех лет или у него меняется владелец. А вот для автобусов, грузовиков и такси прохождение техосмотра остается в обязательном порядке.
С нового года больничные листы будут оформляться только в электронном виде. Исключение будет сделано только для некоторых категорий работников. Документ врачи будут подписывать электронной подписью, а после направлять в Фонд социального страхования.
Банк России теперь сможет ограничивать выдачу некоторых видов потребкредитов и займов кредитным и микрофинансовым организациям. Решение принято из-за роста долгов населения и всплеска необеспеченного потребительского кредитования. Кредитов для предпринимателей и компаний ограничения не коснутся.
Повысятся акцизы на алкоголь. Следовательно, спиртосодержащая продукция, вино и пиво тоже подражают. Цена станет выше и на табак, сигареты, электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Также повышаются акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя больше 90 л.с. и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
С нового года зоопаркам, циркам, а также дельфинариумам и океанариумам запретят работать без лицензии. Таким образом, функционировать смогут только те организации, которые способны обеспечить содержание животных в необходимых условиях.