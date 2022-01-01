Лучшая за всю историю: итоги Всемирной Фольклориады в Уфе

Могут ли 57 стран объединиться в один большой хоровод? Конечно да, если место встречи – уфимский амфитеатр, а людей со всех континентов объединила Фольклориада. Именно этим перформансом здесь и побили мировой рекорд. Республика стала хозяйкой самого масштабного культурного фестиваля. Из-за пандемии его переносили, но два года подготовки пошли только на пользу. Фольклориаду в Башкортостане назвали самой лучшей за всю историю проведения. И это неудивительно – цифры говорят сами за себя: фестиваль посмотрели больше трех миллионов зрителей. Иностранцы скупали кураи, с энтузиазмом разучивали местные танцы, ну а нам оставили капсулу времени с посланием. О наследии башкирской Фольклориады – в нашем сюжете.

Первой на нагруднике появилась монета, отчеканенная специально к фестивалю. А чтобы украсить его полностью, раскошелиться пришлось участникам Фольклориады. Все 37 делегаций оставили денежные знаки своих стран. Последнюю монету пришили в день закрытия прямо на сцене.

Женское нагрудное украшение хакал было выбрано символом Фольклориады. Оно олицетворяет собой единение народов и культур. Альбина Ярмуллина, генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан

Шоу создавалось специально для Фольклориады. Грандиозное представление поделили на несколько смысловых блоков и их посвятили земле, душе и многонациональному фольклору. Для этого понадобилось более 500 интеллектуальных световых приборов, применили 800 квадратных метров светодиодных экранов, уникальные механизмы, разработанные для церемонии, 100 киловатт звукового оборудования, дымовые и криоэффекты.

Отдельно можно отметить динамические фигуры – объемные, созданные нашими партнерами из Москвы. По нашим эскизам и заявкам сделали 3D-модели этих фигур и объемные маленькие копии этих фигур. И продумывали, как сделать так, чтоб эти фигуры двигались. Отдельным условием было, чтобы у льва двигались лапы, птица махала крыльями, чтобы они не стояли в стопе. Екатерина Хайбуллина, режиссёр Фольклориады

Ярким перформансом стал бразильский карнавал прямо в центре Уфы. Одежда, украшения, этнический колорит, настоящий фейерверк красок и эмоций. Наследный принц из Камеруна привез с собой военный костюм из человеческих волос. Балийцы были в золотых сафари, в пышных юбках – костариканки, а кто-то и вовсе обошелся набедренной повязкой.

После масштабного шествия по центральной улице столицы делегаты спустились к амфитеатру Конгресс-холла «Торатау». Взявшись за руки, участники Фольклориады побили сразу два мировых рекорда. Никогда еще прежде один хоровод не объединял одновременно представителей 57 стран и 71 национальность. Круг стал символом дружбы и мира. К нашей культуре иностранцы в свою очередь тоже не остались равнодушными. Курай разъехался почти по всем странам-участницам, а первые уроки игры дали местные музыканты.

Коллектив Clog America из штата Юта – это 4 брата и сестра. Джон когда-то работал в уфимской церкви. Видимо, поэтому знаменитую башкирскую песню музыканты исполнили в оригинале, правда, получилась она с американским акцентом.

Люди очень доброжелательные. Они напоминают людей у нас, на Гавайях. Они даже выглядят как гавайцы. Хотя, может, это я выгляжу, как человек из Башкортостана. Джозеф Ахуна, участник Всемирной Фольклориады /США/

Фольклориада прошла не только в Уфе. Артисты проехали с концертными программами около 10 тысяч километров по всей республике, посетив 22 муниципалитета. Не менее зрелищной стала и церемония закрытия фестиваля.

В последний день Фольклориады законсервировали сразу 2 капсулы. В стеклянную положили артефакты – аксессуары стран участниц, ее уже назвали капсулой времени. Откроют ее через 10 лет и только для будущих поколений. Тяжелую металлическую передадут 7-й стране хозяйке Всемирной Фольклориады. Сюда положили не только напутственные слова, но и впечатления о том, как прошел фестиваль в непростой пандемийный год.

Гостеприимство, уникальная природа и национальный колорит – иностранцы будут еще долго вспоминать «культурную Олимпиаду» по-башкирски.

Это очень важный фестиваль, он развивает мировую культуру Камилла Кунья, участница Всемирной Фольклориады /Коста-Рика/

Мы в первый раз попробовали конину, и нам очень понравилось, и ещё мы попробовали вашу сладость чак-чак, очень вкусно. Камиль Виатр и Якоб Мордарски, участники Всемирной Фольклориады /Польша/

Это что-то невероятное, мы нашли огромное количество новых друзей из разных стран. Провели незабываемое время. Мы влюбились в Башкортостан и в его дружелюбных жителей. И расскажем о вас у себя дома в Мексике. Йесика Обрегон, участница Всемирной Фольклориады /Мексика/