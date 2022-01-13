Школьники из Башкирии готовятся к экспедиции по местам военных сражений

Школьники села Прибельский готовятся отправиться в очередную экспедицию по местам сражений Великой Отечественной войны. Старшеклассники поискового отряда имени Сулеймана Султан-Галиева ежегодно выезжают в Ленинградскую область, помогают в поисках погибших солдат. А часть находок – элементы обмундирования, оружия и бытовые предметы – пополняют школьный музей.

Такие находки встречались каждый день десятками, говорит Данила Шиндин. В Ленинградской области шли одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной. И в районе деревни Гайтолово, куда как раз ездили ребята из Кармаскалинского района, земля хранит много предметов тех времен.

В левой руке у меня советская саперная лопата, она отличается острым углом. А в правой руке у меня находится немецкая саперная лопата. Она отличается квадратным срезом. Она, скажу я так, сохранились в достаточно хорошем состоянии. Даже остался элемент черенка. Данила Шиндин, член поискового отряда им. С.И. Султан-Галиева школы с. Прибельский

Каски, противогаз, походные котелки и даже сохранившиеся стеклянные бутылки. Практически каждый день встречались новые находки.

Вот это у нас подсумок для гранат. Эти гранаты не были использованы в бою. В эту, скорее всего, попали пули, и ее пробило. И просто тротил высыпался. – Сейчас эти гранаты не опасны? – Нет, они уже обработаны. Вадим Бикбулатов, член поискового отряда им. С.И. Султан-Галиева школы с. Прибельский

Руслан Карпов побывал в экспедиции впервые в 2021 году. Старшеклассник нашел деревянный приклад пистолета-пулемета Шпагина. Находка редкая, ведь обычно изделия из такого материала почти полностью разлагаются в земле.

Это был саперский щуп времен войны. Таким вот образом они прощупывали мины, гранаты искали. Также нашли вот такой вот щуп. Он был предназначен для поиска противотанковых мин. Руслан Карпов, член поискового отряда им. С.И. Султан-Галиева школы с. Прибельский

И рядом с саперским снаряжением ребята обнаружили останки красноармейца. Всего были подняты кости пятерых павших бойцов. Личности их установить пока не удалось.

Потому что медальонов не нашли рядом. Только были вещи. Вот это был именной ремешок. Это был котелок. Еще ботинки были советские. Поэтому было понятно, что это советский солдат. Алина Аминева, член поискового отряда им. С.И. Султан-Галиева школы с. Прибельский

А это кошка-крючок советского сапера. С ее помощью он обезвреживал вражеские растяжки. За конец привязывалась длинная веревка и забрасывалась в сторону растяжки. Кроме того, такой крючок мог использоваться и в экстренной ситуации для того, чтобы вытащить из-под обстрела раненого товарища. Солдат мог схватиться за кошку, либо крючки цеплялись за ремень бойца, если он был без сознания.

Поисковый отряд в школе появился в 2018-м. И ежегодно школьники выезжали на экспедиции за исключением 2020 года из-за пандемии.

Едем за свой счет полностью. У меня в данный момент 8 детей в отряде, которые учатся сейчас в нашей школе. Это большое преимущество, что мы каждый год ездим и приносим нашей школе такие экспонаты. Рамзит Галиакберов, руководитель поискового отряда им. С.И. Султан-Галиева школы с. Прибельский