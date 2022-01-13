Школьники из Башкирии готовятся к экспедиции по местам военных сражений

Школьники села Прибельский готовятся отправиться в очередную экспедицию по местам сражений Великой Отечественной войны. Старшеклассники поискового отряда имени Сулеймана Султан-Галиева ежегодно выезжают в Ленинградскую область, помогают в поисках погибших солдат. А часть находок – элементы обмундирования, оружия и бытовые предметы – пополняют школьный музей.
Такие находки встречались каждый день десятками, говорит Данила Шиндин. В Ленинградской области шли одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной. И в районе деревни Гайтолово, куда как раз ездили ребята из Кармаскалинского района, земля хранит много предметов тех времен.
Каски, противогаз, походные котелки и даже сохранившиеся стеклянные бутылки. Практически каждый день встречались новые находки.
Руслан Карпов побывал в экспедиции впервые в 2021 году. Старшеклассник нашел деревянный приклад пистолета-пулемета Шпагина. Находка редкая, ведь обычно изделия из такого материала почти полностью разлагаются в земле.
И рядом с саперским снаряжением ребята обнаружили останки красноармейца. Всего были подняты кости пятерых павших бойцов. Личности их установить пока не удалось.
А это кошка-крючок советского сапера. С ее помощью он обезвреживал вражеские растяжки. За конец привязывалась длинная веревка и забрасывалась в сторону растяжки. Кроме того, такой крючок мог использоваться и в экстренной ситуации для того, чтобы вытащить из-под обстрела раненого товарища. Солдат мог схватиться за кошку, либо крючки цеплялись за ремень бойца, если он был без сознания.
Поисковый отряд в школе появился в 2018-м. И ежегодно школьники выезжали на экспедиции за исключением 2020 года из-за пандемии.
Кстати, у ребят, побывавших в экспедициях, даже есть награды. Медали «За сохранение исторической памяти» и «За активную военно-патриотическую работу» на груди у каждого. А недавно старшекласснику Руслану Карпову вручили еще одну медаль – «Юнармейская доблесть». Так что ученикам младших классов есть на кого равняться.