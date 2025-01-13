Боец СВО из Башкирии встретился со школьниками

Военнослужащий с позывным «Модный» проведал учащихся и преподавателей Коб-Покровской школы во время краткосрочного отпуска. «Модный» — кадровый военный, выпускник Языковской школы.
На встрече боец поделился с ребятами впечатлениями о службе, рассказал о смелости и стойкости военнослужащих, а также ответил на вопросы школьников. В завершение встречи он выразил благодарность своим землякам за поддержку и письма, которые вселяют уверенность и поднимают боевой дух солдат.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Благоварские вести».