В Башкирии показали, как преподают родные языки

21 февраля отмечается Международный день родного языка. В 2009 году в ЮНЕСКО признали более 130 языков на территории страны находящимися под угрозой исчезновения. В многонациональном Башкортостане преподаванию родных языков уделяется особое внимание.

Урок башкирского языка, а приветствие сразу на нескольких. Преподаватель использует разные методики, чтобы вызвать у детей интерес. При изучении алфавита обязательно появится аппетит. А заканчивается урок танцами. На неделе в Уфе прошел круглый стол. Лучшие учителя республики делились личными ноу-хау при преподавании родных языков.

Молодой педагог Алия Нигамаева знания передает детям через игру. Она единственный учитель татарского языка в школе. В прошлом году Алия Нигамаева, преподаватель в 4-м поколении, стала лучшим учителем этого предмета в городе. Сейчас готовится к республиканским состязаниям.

Такой предмет, как «Русский родной», отличается от классического предмета «Русский язык». Внимание здесь уделяется не только грамматике и пунктуации. В первую очередь дети узнают культуру и традиции России.