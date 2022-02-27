Олимпийский вояж: в Уфе чествовали героев Игр в Пекине

Олимпиада завершилась, но оставила свой след в спортивной истории Башкортостана. Шлейфом тянутся приятные победные воспоминания, которые объединяют, воодушевляют, вдохновляют на такие праздничные мероприятия, когда герои Пекина станут ближе к тем, кто за них болел у экранов телевизоров. К тому же 26 и 27 февраля Россия празднует Дни зимних видов спорта. С кем их отмечать, как не с олимпийцами? Народные гуляния развернулись на площади перед главным ледовым дворцом республики.

Все дороги ведут на арену! Здесь, на катке, можно встретить и мастеров «Салавата Юлаева», и тех, кто только мечтает о хоккейной карьере. Но сегодня ждут олимпийцев. Буквально с минуты на минуту. Поэтому самое время проверить свои силы, к примеру, в гигантском хоккее. В этом виде с клюшкой одному не управиться.

А это две площадки, где сыграли в хоккей с мячом. Родной для республики вид спорта. В 2019 в столице Башкортостана после 30-летнего перерыва воссоздали уфимский «Кировец». Поэтому те, кому понравится бенди, может быть, пополнят состав клуба.

Для разнообразия – все-таки до весны рукой подать – решили сыграть и в зимний футбол. Эти игроки об олимпийской семье пока только мечтают. Но азарта не меньше. Здесь гуляют и маскоты башкирских клубов. В гости к хоккейным приехали из волейбольной и баскетбольной команды. Ну и тигры как символы 2022-го, такого знакового для башкирского спорта года.

Пока болельщики собираются у арены, возле Дома республики собираются спортсмены. 2022 и правда удачно начался для атлетов Башкортостана. У пассажиров этого автобуса главные спортивные соревнования по крайней мере минувшего четырехлетия уже позади. Сейчас веселые и счастливые делятся своими впечатлениями. Впервые олимпийский состав удалось собрать практически полностью.

Такого представительного по числу олимпийских героев праздника в Уфе, пожалуй, не было. Целый автобус тех, кто принимал участие в пекинских Играх, побеждал, а кто-то тренировал, другие устраивали базу. Ну а есть и те, кто стал примером для нынешних спортсменов. Максим Чудов. Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер ванкуверской Олимпиады. Он стал примером для Эдуарда Латыпова.

В двухэтажном автобусе место нашлось всем. И хоккеисткам уфимской «Агидели» в том числе. Хотя представительство команды в составе женской сборной России по хоккею было самым многочисленным. В том числе Анна Шибанова, которая вернулась после дисквалификации. Немного скомканной получилась Олимпиада в Пекине для Ольги Сосиной. Из-за положительных ПЦР-тестов. Сейчас уже олимпийские перипетии забылись, в памяти осталось только хорошее.

Итак, самый звездный пассажирский состав республики собрался, автобус готовится выехать к арене. Олимпийцы готовятся выехать, стартуют уже с минуты на минуту. Ну а на арене продолжается спортивный праздник. Зрители собираются уже на малой арене, где развернулся ледовый баттл. Показательное выступление, и на лед выходят представители хоккейных клубов – «Салавата Юлаева» и «Уфы» – и команда по шорт-треку «Викинг».

Это участники ледового баттла, которым предстоит пробежать эстафету, а потом преодолеть два состязания – «Кто дальше проедет» и «Попади в ворота». Ну а сейчас главные гости приближаются к арене. Автобус въезжает на территорию.

Впервые с 1992 Башкортостан был представлен самым большим количеством спортсменов, а Россия установила новый рекорд – 32 медали.

К наградам Семена Елистратова в республике успели привыкнуть. Спортсмен по-хорошему избаловал своей стабильностью. С последних трех Олимпиад он приезжает всегда с медалями. В 2014 золото завоевал в Сочи в составе российского квартета, потом в 2018 в Пхенчхане – бронзу, и в Пекине снова бронза.

Авторы рекордов и побед сегодня сами помогут показать недюжинную силу и мощь. Эльбрус Нигматуллин уже тягал дома, верблюда, баржи, теперь дело за автобусом со спортивными звездами! Он протянул автобус с олимпийцами весом примерно в 20 тонн.

Спортсмены продолжили свой тур по Уфе. Далее отправились в Центр управления республикой, по пути приветствуя болельщиков. А это уже ЦУР, где прошла встреча Главы Башкортостана с олимпийцами. Здесь подвели итоги выступления на Играх в Пекине.

Вы защищаете нашу страну. Ровно так вы должны это понимать. Вы ещё молодые люди, но вы защищаете нашу страну. Как наш Президент Владимир Владимирович Путин. Как военнослужащие, которые сейчас на Украине защищают нашу безопасность, останавливают чудовищную войну, которая была развязана восемь лет назад. Как медики, которые работают в «красных зонах» COVID-госпиталей. По-другому это не назовешь. И то давление, которое на вас оказывалось во время соревнований, мы чувствовали даже здесь. Вы – настоящие герои. И именно так мы к вам относимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В первую очередь – результаты сборной России по биатлону. В состав национальной команды вошли два человека: в основной – Эдуард Латыпов, в запасе – Антон Бабиков. На дебютных Играх Латыпов завоевал три бронзовые награды: в смешанной и мужской эстафетах и в гонке преследования.

Ни для кого не секрет, что Латыпов родом из Самарской области. Но в селе Камышла развивается только лыжный спорт. Чтобы попробовать свои силы в биатлоне, Эдуард в 10 классе переехал в Уфу. Таким образом, столица республики становится одним из главных центров страны по развитию этого вида спорта. После реконструкции комплекса в Уфе проводятся состязания разного уровня. Сейчас в разгаре 11 зимняя Спартакиада учащихся России. К разговору подключились представители спортшколы биатлона Юлия Казарьян и легендарная для Башкортостана Галина Куклева. Победительница и серебряный призер Олимпиады 1998 года в Нагано.

Особо внимание к хоккеисткам. Уфимская «Агидель» делегировала больше всего игроков в женскую сборную России. Сразу 7 человек. В составе и дебютанты, такие как Полина Лучникова, и опытные, к примеру, Ольга Сосина. Анна Шибанова вернулась в состав национальной команды после того, как завершилась дисквалификация.

К разговору о хоккее присоединяются из Чекмагушевского района. Победители Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди сельских команд. Состязания проходили в Салавате среди 16 коллективов из разных регионов России. Башкортостан представили ребята из Кушнаренковского и Чекмагушевского района. Победили чекмагушевцы. В финале сыграли с соперниками из Татарстана – командой «Девон». Выиграли по буллитам – 5:4.

Разговор подхватывает Семен Елистратов. Делится своими впечатлениями. Одно из главных – возможность готовиться к играм дома, на базе центра шорт-трека, что находится в микрорайоне Черниковка. Оказывается, у победителя и призера Олимпийских игр еще есть несбывшаяся мечта.

Для меня большая честь, что моим именем назвали стадион в Уфе, где теперь занимаются спортсмены, а мне не приходится оставлять свою семью, уезжая в другие города на тренировки. В марте на уфимском льду пройдёт первенство России по шорт-треку. Это станет ещё одним поводом, чтобы наши детские и подростковые секции всегда были заполнены. Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине 2022 г.

Спорткомплекс может принимать и представителей других регионов и даже стран. И не только в рамках соревнований. В эти дни сборная Казахстана тренируется в Уфе. На связь вышел тренер команды Николай Федоренко.

Стабильно входят в олимпийскую сборную в бобслее и представители Башкортостана. На этот раз в Пекине выступили молодые спортсмены. Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных.

В эти дни, кстати, юбилейная дата. 40 лет назад в стране прошел первый чемпионат СССР по бобслею на мелеузовской трассе. Но этот объект уже давно непригоден. Поэтому Рустем Фаизов предложил построить эстакаду для бобслеистов. Глава республики идею поддержал.

Однако история с Пекином еще не заканчивается. 4 марта стартуют Паралимпийские игры, на которых выступит представитель Башкортостана Александр Давидович – шестикратный бронзовый призер Кубка мира и Паралимпиады в Сочи. Сейчас он находится в Италии на заключительных учебно-тренировочных сборах.

Завершилась встреча церемонией награждения спортсменов и тренеров. Олимпиада в Пекине стала своего рода проверкой для спортивной отрасли республики. Один из аспектов – база для атлетов. В этом плане вопрос решается быстро. К примеру, сейчас в центре спортивной подготовки Римы Баталовой проходит сборы юниорская команда России по шорт-треку и паралимпийцы республики. Комплекс должен дополнить центр фехтования. Рядом имеющаяся гостиница решает многие организационные вопросы. Как и на спорткомплексе «Биатлон».

А пока чествуют героев Олимпиады, на спортивном комплексе «Биатлон» продолжается спортивная жизнь. Сегодня здесь завершается всероссийская Спартакиада школьников. И кто знает, может быть, здесь сейчас есть те, кого мы увидим уже на следующих Олимпийских играх.