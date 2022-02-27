Олимпийский вояж: в Уфе чествовали героев Игр в Пекине

Олимпиада завершилась, но оставила свой след в спортивной истории Башкортостана. Шлейфом тянутся приятные победные воспоминания, которые объединяют, воодушевляют, вдохновляют на такие праздничные мероприятия, когда герои Пекина станут ближе к тем, кто за них болел у экранов телевизоров. К тому же 26 и 27 февраля Россия празднует Дни зимних видов спорта. С кем их отмечать, как не с олимпийцами? Народные гуляния развернулись на площади перед главным ледовым дворцом республики.
Все дороги ведут на арену! Здесь, на катке, можно встретить и мастеров «Салавата Юлаева», и тех, кто только мечтает о хоккейной карьере. Но сегодня ждут олимпийцев. Буквально с минуты на минуту. Поэтому самое время проверить свои силы, к примеру, в гигантском хоккее. В этом виде с клюшкой одному не управиться.
А это две площадки, где сыграли в хоккей с мячом. Родной для республики вид спорта. В 2019 в столице Башкортостана после 30-летнего перерыва воссоздали уфимский «Кировец». Поэтому те, кому понравится бенди, может быть, пополнят состав клуба.
Для разнообразия – все-таки до весны рукой подать – решили сыграть и в зимний футбол. Эти игроки об олимпийской семье пока только мечтают. Но азарта не меньше. Здесь гуляют и маскоты башкирских клубов. В гости к хоккейным приехали из волейбольной и баскетбольной команды. Ну и тигры как символы 2022-го, такого знакового для башкирского спорта года.
Пока болельщики собираются у арены, возле Дома республики собираются спортсмены. 2022 и правда удачно начался для атлетов Башкортостана. У пассажиров этого автобуса главные спортивные соревнования по крайней мере минувшего четырехлетия уже позади. Сейчас веселые и счастливые делятся своими впечатлениями. Впервые олимпийский состав удалось собрать практически полностью.
Такого представительного по числу олимпийских героев праздника в Уфе, пожалуй, не было. Целый автобус тех, кто принимал участие в пекинских Играх, побеждал, а кто-то тренировал, другие устраивали базу. Ну а есть и те, кто стал примером для нынешних спортсменов. Максим Чудов. Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер ванкуверской Олимпиады. Он стал примером для Эдуарда Латыпова.
В двухэтажном автобусе место нашлось всем. И хоккеисткам уфимской «Агидели» в том числе. Хотя представительство команды в составе женской сборной России по хоккею было самым многочисленным. В том числе Анна Шибанова, которая вернулась после дисквалификации. Немного скомканной получилась Олимпиада в Пекине для Ольги Сосиной. Из-за положительных ПЦР-тестов. Сейчас уже олимпийские перипетии забылись, в памяти осталось только хорошее.
Итак, самый звездный пассажирский состав республики собрался, автобус готовится выехать к арене. Олимпийцы готовятся выехать, стартуют уже с минуты на минуту. Ну а на арене продолжается спортивный праздник. Зрители собираются уже на малой арене, где развернулся ледовый баттл. Показательное выступление, и на лед выходят представители хоккейных клубов – «Салавата Юлаева» и «Уфы» – и команда по шорт-треку «Викинг».
Это участники ледового баттла, которым предстоит пробежать эстафету, а потом преодолеть два состязания – «Кто дальше проедет» и «Попади в ворота». Ну а сейчас главные гости приближаются к арене. Автобус въезжает на территорию.
Впервые с 1992 Башкортостан был представлен самым большим количеством спортсменов, а Россия установила новый рекорд – 32 медали.
К наградам Семена Елистратова в республике успели привыкнуть. Спортсмен по-хорошему избаловал своей стабильностью. С последних трех Олимпиад он приезжает всегда с медалями. В 2014 золото завоевал в Сочи в составе российского квартета, потом в 2018 в Пхенчхане – бронзу, и в Пекине снова бронза.
Авторы рекордов и побед сегодня сами помогут показать недюжинную силу и мощь. Эльбрус Нигматуллин уже тягал дома, верблюда, баржи, теперь дело за автобусом со спортивными звездами! Он протянул автобус с олимпийцами весом примерно в 20 тонн.
Спортсмены продолжили свой тур по Уфе. Далее отправились в Центр управления республикой, по пути приветствуя болельщиков. А это уже ЦУР, где прошла встреча Главы Башкортостана с олимпийцами. Здесь подвели итоги выступления на Играх в Пекине.
В первую очередь – результаты сборной России по биатлону. В состав национальной команды вошли два человека: в основной – Эдуард Латыпов, в запасе – Антон Бабиков. На дебютных Играх Латыпов завоевал три бронзовые награды: в смешанной и мужской эстафетах и в гонке преследования.
Ни для кого не секрет, что Латыпов родом из Самарской области. Но в селе Камышла развивается только лыжный спорт. Чтобы попробовать свои силы в биатлоне, Эдуард в 10 классе переехал в Уфу. Таким образом, столица республики становится одним из главных центров страны по развитию этого вида спорта. После реконструкции комплекса в Уфе проводятся состязания разного уровня. Сейчас в разгаре 11 зимняя Спартакиада учащихся России. К разговору подключились представители спортшколы биатлона Юлия Казарьян и легендарная для Башкортостана Галина Куклева. Победительница и серебряный призер Олимпиады 1998 года в Нагано.
Особо внимание к хоккеисткам. Уфимская «Агидель» делегировала больше всего игроков в женскую сборную России. Сразу 7 человек. В составе и дебютанты, такие как Полина Лучникова, и опытные, к примеру, Ольга Сосина. Анна Шибанова вернулась в состав национальной команды после того, как завершилась дисквалификация.
К разговору о хоккее присоединяются из Чекмагушевского района. Победители Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди сельских команд. Состязания проходили в Салавате среди 16 коллективов из разных регионов России. Башкортостан представили ребята из Кушнаренковского и Чекмагушевского района. Победили чекмагушевцы. В финале сыграли с соперниками из Татарстана – командой «Девон». Выиграли по буллитам – 5:4.
Разговор подхватывает Семен Елистратов. Делится своими впечатлениями. Одно из главных – возможность готовиться к играм дома, на базе центра шорт-трека, что находится в микрорайоне Черниковка. Оказывается, у победителя и призера Олимпийских игр еще есть несбывшаяся мечта.
Спорткомплекс может принимать и представителей других регионов и даже стран. И не только в рамках соревнований. В эти дни сборная Казахстана тренируется в Уфе. На связь вышел тренер команды Николай Федоренко.
Стабильно входят в олимпийскую сборную в бобслее и представители Башкортостана. На этот раз в Пекине выступили молодые спортсмены. Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных.
В эти дни, кстати, юбилейная дата. 40 лет назад в стране прошел первый чемпионат СССР по бобслею на мелеузовской трассе. Но этот объект уже давно непригоден. Поэтому Рустем Фаизов предложил построить эстакаду для бобслеистов. Глава республики идею поддержал.
Однако история с Пекином еще не заканчивается. 4 марта стартуют Паралимпийские игры, на которых выступит представитель Башкортостана Александр Давидович – шестикратный бронзовый призер Кубка мира и Паралимпиады в Сочи. Сейчас он находится в Италии на заключительных учебно-тренировочных сборах.
Завершилась встреча церемонией награждения спортсменов и тренеров. Олимпиада в Пекине стала своего рода проверкой для спортивной отрасли республики. Один из аспектов – база для атлетов. В этом плане вопрос решается быстро. К примеру, сейчас в центре спортивной подготовки Римы Баталовой проходит сборы юниорская команда России по шорт-треку и паралимпийцы республики. Комплекс должен дополнить центр фехтования. Рядом имеющаяся гостиница решает многие организационные вопросы. Как и на спорткомплексе «Биатлон».
А пока чествуют героев Олимпиады, на спортивном комплексе «Биатлон» продолжается спортивная жизнь. Сегодня здесь завершается всероссийская Спартакиада школьников. И кто знает, может быть, здесь сейчас есть те, кого мы увидим уже на следующих Олимпийских играх.
Фото: пресс-служба Главы РБ.