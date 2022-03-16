В Башкирии эксперты рассказали, как санкции повлияли на экономику республики

Сегодня АвтоВАЗ вновь поднял цены на отечественные машины. Это уже второе подорожание за месяц, которое совсем не на руку продавцам. Покупать машины просто некому. Схожая ситуация и в сфере недвижимости, где резко упали продажи в ипотеку. Впрочем, эксперты рассказали, почему не стоит затягивать с реализацией квартир.
Вот уже пару недель клиенты в автосалонах – редкие гости, чему сами продавцы, к слову, ничуть не удивлены. У официального дилера «Лады», например, цены на машины и комплектующие в самом начале месяца подскочили на 30%. При этом потребительский спрос уменьшился вдвое. Отечественные легковушки, как выяснилось, тоже во многом зависят от иностранных компаний.
Подорожание далеко не финальное. К слову, уже после интервью от автозавода пришло очередное письмо с уведомлением о повышении цен – на этот раз порядка 10%. В этой ситуации эксперты не берутся давать хоть какие-то прогнозы. То же самое и в строительной сфере. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья. В 2022-м увеличить показатель будет сложнее, учитывая санкционное давление.
Практически все, что применяется в строительстве: цемент, арматура, кирпичи – отечественное. Эта доля составляет около 90%. При этом некоторые комплектующие, вроде лифтов или обшивки фасада – импортные. Как говорят сами застройщики, пока зарубежные поставщики еще выполняют свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Но что будет завтра, также под вопросом.
Куда понятнее ситуация с арендой недвижимости. И в этой сфере роста цен не ожидается, так же, как и нехватки клиентов, говорят риелторы. Повышать стоимость не выгодно самим же владельцам квартир, ведь покупательская способность и так упала.
Зато продать жилье сейчас самое удобное время. Цены на рынке на порядок выросли.
А вот чего сейчас делать не стоит, так это хранить деньги дома. После повышения ключевой ставки банки увеличили и проценты по вкладам, которые начинаются от 17 и выше.
Как бы то ни было, любые прогнозы сейчас преждевременны, говорят эксперты. 18 марта председатель Центробанка выступит с очередным заявлением по денежно-кредитной политике. Один из главных вопросов – изменится ли вновь ключевая ставка.