В Башкирии эксперты рассказали, как санкции повлияли на экономику республики

Сегодня АвтоВАЗ вновь поднял цены на отечественные машины. Это уже второе подорожание за месяц, которое совсем не на руку продавцам. Покупать машины просто некому. Схожая ситуация и в сфере недвижимости, где резко упали продажи в ипотеку. Впрочем, эксперты рассказали, почему не стоит затягивать с реализацией квартир.

Вот уже пару недель клиенты в автосалонах – редкие гости, чему сами продавцы, к слову, ничуть не удивлены. У официального дилера «Лады», например, цены на машины и комплектующие в самом начале месяца подскочили на 30%. При этом потребительский спрос уменьшился вдвое. Отечественные легковушки, как выяснилось, тоже во многом зависят от иностранных компаний.

Машины собираются в России, но комплектующие производятся на Тайване, в Китае, в Европе. Сейчас проблемы с поставками. Они будут, но в меньшем количестве. Гулялек Оразмедова руководитель отдела корпоративных продаж автосалона

Подорожание далеко не финальное. К слову, уже после интервью от автозавода пришло очередное письмо с уведомлением о повышении цен – на этот раз порядка 10%. В этой ситуации эксперты не берутся давать хоть какие-то прогнозы. То же самое и в строительной сфере. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья. В 2022-м увеличить показатель будет сложнее, учитывая санкционное давление.

Практически все, что применяется в строительстве: цемент, арматура, кирпичи – отечественное. Эта доля составляет около 90%. При этом некоторые комплектующие, вроде лифтов или обшивки фасада – импортные. Как говорят сами застройщики, пока зарубежные поставщики еще выполняют свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Но что будет завтра, также под вопросом.

Сложно предугадать, ценообразование зависит от многих факторов, в том числе от выполнения условий иностранными партнерами. Но в любом случае на рынке есть достойная альтернатива от российских и азиатских производителей. Наталья Всесвятская ведущий PR-специалист строительной компании

Куда понятнее ситуация с арендой недвижимости. И в этой сфере роста цен не ожидается, так же, как и нехватки клиентов, говорят риелторы. Повышать стоимость не выгодно самим же владельцам квартир, ведь покупательская способность и так упала.

В связи с тем, что многие хотели взять квартиры в ипотеку и у них не будет возможности ее приобрести, они уйдут в арену. Многие будут с трешек и двушек съезжать в однушки и студии. Цены подниматься не будут, только если повысится квартплата, то немного поднимут. Рынок аренды будет сейчас процветать. Лиана Ишбульдина, агент по недвижимости

Зато продать жилье сейчас самое удобное время. Цены на рынке на порядок выросли.

Вторичка достигла того предела, при котором сама по себе квартира ну не может столько стоить. Но у тех людей, кто не мог продать квартиры, сейчас возможность продать. Ведь сейчас скупают всё – и ликвидное, и не ликвидное. Как только на рынке устаканится ситуация, цены будут понижаться. Лиана Ишбульдина, агент по недвижимости

А вот чего сейчас делать не стоит, так это хранить деньги дома. После повышения ключевой ставки банки увеличили и проценты по вкладам, которые начинаются от 17 и выше.

В декабре 2014 года ключевая ставка поднималась до 17%, это шоковая ставка для того, чтобы охладить рынок, в этот раз такие же действия ЦБ. Единственное, ставка уже 20. Проходили, ставка потом будет снижаться, просто нужно время, чтобы рынок успокоился. Айдар Зубаиров, управляющий операционным офисом «Уфимский» филиала ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»