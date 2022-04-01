В Башкортостане определены лучшие ораторы турнира проекта «Территория роста. Новый движ»

«Проект «Территория роста. Новый движ» создан для того, чтобы у школьной молодежи региона была возможность самореализоваться и проявить себя, ведь подобных проектов на территориях сегодня реализуется не так много. Результаты проекта показывают, что уже достигнуты определенные цели и мы можем говорить об успешной реализации, поэтому в наших планах масштабировать «Новый движ» и транслировать его в районах республики», - комментирует Альбина Касимханова.