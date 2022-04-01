В Башкортостане определены лучшие ораторы турнира проекта «Территория роста. Новый движ»

31 марта в пространстве «ЙәшлекHouse» в рамках нацпроекта «Образование» состоялся региональный турнир по парламентским дебатам среди участников проекта «Территория роста. Новый движ». Лучшего спикера определили среди победителей отборочных турниров в 15 резиденциях 8 городов Башкортостана: Сибай, Нефтекамск, Межгорье, Стерлитамак, Агидель, Салават, Октябрьский, Кумертау и Уфа. Всего участниками турнира стали 45 молодых дебатеров.
По системе турнира, в роли «правительства» и «оппозиции», команды отстаивали свою точку зрения на предложенную социально значимую тему.
По итогам турнира призовые места заняли команды резиденций Уфы. Третье место завоевали ораторы Калининского района, второе – резиденты Кировского района. Победу одержали школьники Ленинского района Уфы, а лучшим спикером турнира стал участник победившей команды Арсений Ганцев.
«Создавать возможности для самореализации молодежи важно начинать еще со школьного возраста. Проект «Территория роста. Новый движ» — это та платформа, которая помогает школьникам реализовать свои идеи на местах, заниматься проектированием, творчеством, включиться в общественную жизнь своих городов и обмениваться опытом», - комментирует координатор проекта, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике Вито Сабиров.
Параллельно отдельная площадка с мастер-классами и диалогами со смыслом проходила для наставников проекта в городском центре «Арт-КВАДРАТ». Об основах тайм-менеджмента рассказала депутат Горсовета Уфы, председатель Правления регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов» Ирина Сухарева, а тренер, член «Российского союза молодежи» Элина Латипова поделилась методами работы с детьми по психотипу.
Площадку завершила дискуссия с участием члена Общественной палаты Республики Башкортостан и Попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Альбины Касимхановой, заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике, координатора проекта Вито Сабирова и генерального директора благотворительного фонда «Территория счастья» Алины Гизатуллиной. Совместно с организаторами проекта наставники обсудили дальнейшие планы и предложили свои идеи по развитию проекта.
«Проект «Территория роста. Новый движ» создан для того, чтобы у школьной молодежи региона была возможность самореализоваться и проявить себя, ведь подобных проектов на территориях сегодня реализуется не так много. Результаты проекта показывают, что уже достигнуты определенные цели и мы можем говорить об успешной реализации, поэтому в наших планах масштабировать «Новый движ» и транслировать его в районах республики», - комментирует Альбина Касимханова.
Оператор проекта: региональная общественная организация развития молодёжных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан при поддержке Благотворительного фонда «Территория счастья» и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.
Партнёры проекта: Госкомитет РБ по молодёжной политике, Министерство образования и науки РБ и администрации городских округов Республики Башкортостан.
Справка. Проект «Территория роста» берет своё начало в 2019 году. По инициативе председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой в Салавате прошел одноименный форум, объединивший более 1200 старшеклассников города. В 2021 году площадка проходила в Уфе в коллаборации с региональным форумом «Смарт-Тау» и объединила инициативных школьников со всей республики. Дальнейшая работа с участниками продолжилась в рамках нового проекта «Территория роста. Новый движ».
По итогам форума, учитывая мнение экспертов и отзывы участников, было принято решение перевести форум в круглогодичный формат.