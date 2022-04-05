В Башкирии в геопарке «Торатау» зафиксировали редкую краснокнижную цаплю

В ХIХ веке популяция большой белой цапли оказалась подорванной в большой степени из-за охоты на эту красивую птицу. Особые перья на спине, появляющиеся в брачный период — эгретки — использовались для украшения дамских шляп. Ради этого цапель уничтожали в огромных количествах, причем на территории обоих полушарий. Так, только в одном 1898 году в Венесуэле ради эгреток было убито больше 1,5 миллионов цапель. От одной птицы можно получить всего 30–50 эгреток, а чтобы набрался 1 кг этих перьев, нужно было убить 150 птиц. Для спасения уничтожаемых птиц, и больших белых цапель в первую очередь, было создано знаменитое Королевское общество охраны птиц (Великобритания), которое сейчас является крупнейшей природоохранной организацией Европы.