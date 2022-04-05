В Башкирии в геопарке «Торатау» зафиксировали редкую краснокнижную цаплю

Первого апреля в стремящемся геопарке "Торатау" зафиксировали редкую краснокнижную большую белую цаплю.
Орнитолог Эльза Габбасова провела учет птиц в парке "Торатау" и запечатлела краснокнижную цаплю. Ее удалось поймать в объектив камеры в селе Красноусольский на реке Усолке.
Большая белая цапля включена в Международную Красную книгу. Мировая популяция большой белой цапли в ХIХ и начале ХХ века сократилась почти на 95%, однако затем была почти повсеместно восстановлена.
Например, на территории России в 1919 году был создан Астраханский заповедник, главным образом для охраны большой белой цапли. Сейчас общая численность большой белой цапли в Европе оценивается в 11–24 тысячи пар, из них в европейской части России — 5–7 тысяч пар.
В ХIХ веке популяция большой белой цапли оказалась подорванной в большой степени из-за охоты на эту красивую птицу. Особые перья на спине, появляющиеся в брачный период — эгретки — использовались для украшения дамских шляп. Ради этого цапель уничтожали в огромных количествах, причем на территории обоих полушарий. Так, только в одном 1898 году в Венесуэле ради эгреток было убито больше 1,5 миллионов цапель. От одной птицы можно получить всего 30–50 эгреток, а чтобы набрался 1 кг этих перьев, нужно было убить 150 птиц. Для спасения уничтожаемых птиц, и больших белых цапель в первую очередь, было создано знаменитое Королевское общество охраны птиц (Великобритания), которое сейчас является крупнейшей природоохранной организацией Европы.
В настоящее время на больших белых цапель нигде не охотятся. Таким образом, прямое антропогенное воздействие исключено, зато стало более существенным косвенное — потеря среды обитания и загрязнение ее тяжелыми металлами и пестицидами. Эти вещества отрицательно влияют на здоровье и плодовитость птиц (высокий уровень их отмечен как в тканях взрослых птиц, так и в яйцах).
Фото Э. Габбасовой.