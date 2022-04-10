Турне по Башкирии и смена тренера: как «Салават Юлаев» завершает сезон

На этой неделе уфимский «Салават Юлаев» официально закрыл сезон. Команда провела традиционную акцию «На всю Башкирию», но в этот раз без финских легионеров. Ситуация на трансферном рынке сложная: большинство клубов будет ориентироваться на внутренний рынок. Андрей Разин и Андрей Скабелка входят в число кандидатов на место главного тренера уфимской команды. Также в числе потенциальных кандидатов называют Виктора Козлова и Николая Цулыгина. Позже клуб объявит имя наставника официально. А пока мы решили узнать больше об обладателе одной из самых «волшебных» пар рук в Континентальной хоккейной лиге. Виктор Козлов расскажет, почему Уфа для него давно стала вторым домом, а хоккеисты и болельщики поделятся впечатлениями от личной встречи.

Восхитить не голом в ворота соперника, а прочитанной книгой. Еще никогда в сезоне хоккеисты «Салавата» не были так близки к своим болельщикам. Каждой весной после матчей плей-офф юлаевцев ждут в разных концах республики. Первыми счастливчиками стали жители Чекмагуша.

Если бы у меня в детстве была такая возможность общаться с кумирами, я был бы счастлив. Степан Санников, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В этом году традиционная акция «На всю Башкирию» охватила Чекмагуш, Нефтекамск, Сибай и Уфу. Воспитанник магнитогорской школы хоккея Николай Кулемин был особенно рад приехать в столицу Зауралья. В юности он сыграл здесь в десятках турниров. Ведь от его родного города до Сибая меньше ста километров.

Я и этот лед знаю. И когда здесь вообще крытого катка еще не было. Николай Кулемин, нападающий ХК «Салават Юлаев»

На мероприятия пришли сотни болельщиков. Большая часть поклонников – юные любители хоккея. В акции, посвященной закрытию сезона, принимали участие хоккеисты, тренерский штаб, а также талисманы команды и группа поддержки. Болельщики могли покататься на льду вместе с игроками, сфотографироваться и взять автограф.

Закрыли сезон в Уфе футбольным матчем. Хоккеисты и болельщики могли встретиться на площадке давно, но сначала мешали ковидные ограничения, потом плотный календарь. В перерывах между разговорами о прическах обсуждали и хоккей, точнее, итоги выступлений в регулярном чемпионате и плей-офф. Не принимал участия в закрытии сезона только Виктор Тихонов, отправившийся к семье в Америку, и легионеры, которых в решающих играх заменила юлаевская молодежь, в том числе игроки «Тороса» и «Толпара».

Ожидали Хартикайнена, а тут я. Ладно, и этот в общем-то пойдет. Алексей Пустозеров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Из иностранцев не ушел из команды лишь Томи Ламса. Своим поступком финн заработал уважение даже у тех болельщиков и журналистов, которые в сезоне то и дело критиковали и отправляли специалиста домой. Еще больше он удивил, когда даже после вылета команды из плей-офф не рванул на родину, а отправился в турне по республике. Финский наставник считает, что нынешний состав «Салавата» был его лучшей командой за все 5 лет работы в России. И ответом на вопрос, останется ли он в Уфе, Ламса словно ставит запятую, но никак не точку в отношениях с клубом из Уфы.

Посмотрим. Вокруг нас происходит много вещей. Очень трудно принимать умное решение. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Кто поведет за Кубком Гагарина «Салават Юлаев» в следующем сезоне, пока не ясно. Одним из четырех или даже пяти кандидатов называют Виктора Козлова. Он родился, вырос и начал заниматься хоккеем в Тольятти. Отец привил любовь к игре, в которую Козлов влюблен и по сей день. В 2011 году Виктор завоевал Кубок Гагарина в составе «Салавата». После поиграл еще в трех клубах КХЛ, а в 40 – кстати, по хоккейным меркам в весьма почтенном возрасте – решил закончить карьеру хоккеиста. Переход в тренеры произошёл быстро. Уже через три месяца он оказался в магнитогорском «Металлурге», где провел 5 лет. А после увольнения Ильи Воробьёва Козлов был главным тренером клуба.

В «Салавате» специалист работает с 2020 года. Кстати, с Уфой его связывают не только тренерская деятельность и завоевание Кубка Гагарина, но и личная победа. Здесь он нашел любовь всей жизни. С супругой Натальей они вместе уже 12 лет. Воспитывают дочь Агнию и сына Даниила. И, конечно, никуда без любимца всей семьи Кекса.

Любимым место в городе Козлов считает «Уфа-Арену» и мечтает повторить успех 2011 года и стать первым в истории специалистом, которому удавалось завоевать Кубок Гагарина в качестве игрока и тренера одной команды.