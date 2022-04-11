В Башкирии вновь будут курсировать "Поезда здоровья"

В Башкирии снова будут курсировать «Поезда здоровья». Данную информацию подтвердили в правительстве республики сегодня, 11 апреля.

Глава региона Радий Хабиров поручил главам районов и муниципалитетов создать все необходимые условия для медицинских работников, а также организовать подвоз жителей к местам, где будет установлен комплекс на колесах.

Радий Хабиров подтверждает, что проект «Поезда здоровья» оказался очень эффективным. Жители смогут пройти обследование в различных точках, где будут останавливаться такие передвижные пункты.