В Уфе отменили решение строительства Центра современного искусства

В городской администрации Уфы отменили разработку проекта, согласно которому в городе должен был появиться Центр современного искусства. Проект изначально планировали реализовать между улицами Ленина, Кирова, Достоевского и Крупской.
В настоящее время опубликовано официальное постановление на сайте городской мэрии. Отмечается, что власти приняли такое решение из-за жителей, возле домов которых должно было начаться строительство.
Ранее местные жители уже высказались против строительства Центра современного искусства. Кроме того, есть представление прокуратуры об отмене проекта.