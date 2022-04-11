В Уфе отменили решение строительства Центра современного искусства

В городской администрации Уфы отменили разработку проекта, согласно которому в городе должен был появиться Центр современного искусства. Проект изначально планировали реализовать между улицами Ленина, Кирова, Достоевского и Крупской.

В настоящее время опубликовано официальное постановление на сайте городской мэрии. Отмечается, что власти приняли такое решение из-за жителей, возле домов которых должно было начаться строительство.