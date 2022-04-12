«О собаках-поводырях с любовью»: в Уфе реализуется всероссийский инклюзивный проект

Собаки-проводники заговорили на всех языках мира. В Уфе реализуется всероссийский инклюзивный проект «О собаках-поводырях с любовью». Организаторы хотят, чтобы как можно больше людей узнало о хвостатых помощниках незрячих людей и их ежедневном труде. К слову, познакомиться с необычными помощниками можно будет и лично.
Андорра – лабрадор- ретривер. Ей уже больше семи лет. Для Гузель это не просто домашний питомец, а главная помощница – её глаза и руки.
Со стороны кажется, что Гузель просто выгуливает собаку: уверенно шагает по дороге вместе с четвероногим другом. Их выдает лишь трость и жёсткая шлейка.
Лужи, ямы, ступеньки и сугробы – лишь малая часть трудностей, с которыми незрячие люди встречаются регулярно. Владельцы собак-поводырей часто сталкиваются с хамством – их высаживают из транспорта, пытаются выгнать из магазинов и не пускают в больницы.
Между тем, для незрячих людей с собакой-проводником по закону открыты все двери. Вот только знают об этом не все. Чтобы исправить эту ситуацию, Башкирский клуб владельцев собак-помощников «Актырнак» совместно с уфимским центром местной активности запустил всероссийский инклюзивный проект «О собаках-поводырях с любовью».
Закипела работа. На помощь пришли мультипликаторы, переводчики и множество добровольцев. Так на свет появился небольшой мультфильм в стиле Stop motion, рассказывающий о незрячих людях и их необычных питомцах.
Всего 30 секунд, чтобы рассказать, чем собаки-поводыри отличаются от простых собак и почему их не нужно бояться. Вот только на создание, казалось бы, такого простого ролика ушла не одна неделя. Часы кропотливой работы, сотни рисунков и фотографий. Несмотря на кажущуюся простоту, в каждой иллюстрации свой особый смысл.
Гузель признаётся, её и Андорру связывает нечто большее, чем поводок, протянутый от руки к ошейнику. Животное не просто показывает дорогу. Собака-проводник спасает незрячего от подстерегающих повсюду опасностей, поднимает упавшие вещи. Она становится не просто другом, а буквально продолжением незрячего человека. К слову, каково это – жить глазами собаки – можно будет узнать и лично.
Создание ролика – лишь малая часть работы. Мультфильм перевели практически на все языки мира: башкирский, татарский, румынский, марийский и многие другие. И уже 27 апреля, в Международный день собаки-поводыря, его покажут во всех кинотеатрах России. Ролик будут транслировать и в торговых центрах, на остановочных павильонах, в общественном транспорте, на автотранспортных, железнодорожных и аэровокзалах.