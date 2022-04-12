«О собаках-поводырях с любовью»: в Уфе реализуется всероссийский инклюзивный проект

Собаки-проводники заговорили на всех языках мира. В Уфе реализуется всероссийский инклюзивный проект «О собаках-поводырях с любовью». Организаторы хотят, чтобы как можно больше людей узнало о хвостатых помощниках незрячих людей и их ежедневном труде. К слову, познакомиться с необычными помощниками можно будет и лично.

Андорра – лабрадор- ретривер. Ей уже больше семи лет. Для Гузель это не просто домашний питомец, а главная помощница – её глаза и руки.

Я даже не знаю, от чего она меня оберегает, от каких опасностей. Один раз было случай: на Дворце Орджоникидзе, где фонтан, люк открыли. Мы спокойно обошли, идём дальше, и там женщина говорит: «Ой, какая она у вас молодец, а я так переживала, так переживала, проведёт она вас мимо люка или нет». Гузель Хасанова

Со стороны кажется, что Гузель просто выгуливает собаку: уверенно шагает по дороге вместе с четвероногим другом. Их выдает лишь трость и жёсткая шлейка.

Лужи, ямы, ступеньки и сугробы – лишь малая часть трудностей, с которыми незрячие люди встречаются регулярно. Владельцы собак-поводырей часто сталкиваются с хамством – их высаживают из транспорта, пытаются выгнать из магазинов и не пускают в больницы.

Между тем, для незрячих людей с собакой-проводником по закону открыты все двери. Вот только знают об этом не все. Чтобы исправить эту ситуацию, Башкирский клуб владельцев собак-помощников «Актырнак» совместно с уфимским центром местной активности запустил всероссийский инклюзивный проект «О собаках-поводырях с любовью».

Люди с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день – незащищённая категория граждан. И на них очень мало обращают внимания. И я как сотрудник центра местной активности, просто как неравнодушный человек не могла пройти мимо. Ольга Листкова, специалист центра местной активности г.Уфы

Закипела работа. На помощь пришли мультипликаторы, переводчики и множество добровольцев. Так на свет появился небольшой мультфильм в стиле Stop motion, рассказывающий о незрячих людях и их необычных питомцах.

Всего 30 секунд, чтобы рассказать, чем собаки-поводыри отличаются от простых собак и почему их не нужно бояться. Вот только на создание, казалось бы, такого простого ролика ушла не одна неделя. Часы кропотливой работы, сотни рисунков и фотографий. Несмотря на кажущуюся простоту, в каждой иллюстрации свой особый смысл.

Мы выделили главного персонажа цветом, чтобы он у нас получился ярким, а мир вокруг него чёрно-белый. А собаку-поводыря мы сделали чёрный цветом, такой тёмной лошадкой. Потому что она как тень, которая всегда и везде сопровождает человека. И человек не может существовать без своей тени. Лия Ахмадуллина, мультипликатор

Гузель признаётся, её и Андорру связывает нечто большее, чем поводок, протянутый от руки к ошейнику. Животное не просто показывает дорогу. Собака-проводник спасает незрячего от подстерегающих повсюду опасностей, поднимает упавшие вещи. Она становится не просто другом, а буквально продолжением незрячего человека. К слову, каково это – жить глазами собаки – можно будет узнать и лично.

Мы приглашаем всех неравнодушных людей, всех уфимцев и гостей столицы 27 апреля в кинотеатр «Родина». Там вы сможете познакомиться с нашими собаками, пройти с ними полосу препятствия. Мы сделаем такую активность как пятый элемент, попробуем всё с закрытыми глазами, а вы сможете узнать, как же всё-таки мы живём. Гузель Хасанова