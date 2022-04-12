Башкирия вошла в тройку лидеров по борьбе с несанкционированными свалками

Республика Башкортостан вошла в тройку лидеров рейтинга по ликвидации свалок в регионе. Вместе с Волгоградской областью и Татарстаном, Башкирия стала лучшей в борьбе против мусора.

Кроме положительного рейтинга, существует также антирейтинг в этой сфере, где количество свалок в субъектах Российской Федерации увеличилось. В антирейтинг попал Пермский край, Оренбургская и Свердловская области.