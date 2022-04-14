Железобетонный завод в Кармаскалинском районе увеличит объемы производства вдвое

Это стало возможным благодаря муниципальной программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Сутки назад в эту форму был уложен каркас из арматуры, а сейчас это уже готовая перемычка, без которой невозможно возвести ни одно надежное сооружение.

Чаще всего ее устанавливают над оконными или дверными проемами. Материал в строительстве используют для усиления уязвимых мест и распределения нагрузки.

Также на предприятии производят железобетонные изделия – сваи, лестничные площадки, бордюры и кольца, из которых строят жилые дома. Сырье для производства продукции закупается на местных карьерах республики. Сам завод в Кармаскалинском районе работает с 2018 года. Основными заказчиками Кабаковского завода являются крупные застройщики Уфы. Спрос растет, соответственно, расширяется и производство.

Увеличение объема производства Кабаковского железобетонного завода стало возможным благодаря муниципальной программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Предприятие получило субсидию на уплату лизинговых платежей и оборудования.