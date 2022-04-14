Для российских пользователей заблокировали самый популярный шрифт

Американская компания Monotype Imaging ограничила на своем сайте доступ для российских пользователей шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. При попытке пользователя зайти в каталог с указанными шрифтами, появляется предупреждение «В доступе отказано».

Интересно, что с включенным VPN каталог открывается вновь и доступ разрешен. Вероятно, что владелец прав на вышеуказанные шрифты установил ограничение в доступе. Сам сайт Monotype доступен россиянам, но при нажатии на каталог действует запрет.