В Салавате возобновили работы на долгострое

Искусственное затягивание процессов, суды. В 2021 году компанию признали банкротом, и строительная площадка перешла к Фонду защиты прав дольщиков и уже непосредственно к исполнителю данных работ по достройке дома.

Тимур Хафизов, заместитель главы администрации г. Салавата по строительству, транспорту и связи