В Салавате возобновили работы на долгострое

В Салавате к концу года станет меньше как минимум на 45 дольщиков. Бывшего застройщика дома признали банкротом. Изначально свои квартиры люди должны были получить ещё в 2017 году. Объект был передан в Фонд защиты прав дольщиков. И вот работы вновь запущены.
Закручивать гайки начали в конце прошлого года. В ноябре возобновились работы на долгострое. Заселиться в этот дом люди должны были ещё в 2017-м. Возведение объекта задерживалось и окончательно замерло. Два года назад застройщик был признан банкротом.
Проблема была ещё в том, что объект не законсервировали. Перед началом работ дом прошёл экспертизу. Было решено сносить верхние этажи. Кладку планируют завершить к лету. Также частично заменят лестничные площадки. Предстоит провести электричество, канализацию.
В доме 110 квартир, продано было чуть меньше половины. 45 семей ждут своё жильё уже несколько лет. Объект сейчас передан в Фонд защиты прав дольщиков. На достройку в прошлом году федеральный и республиканский бюджеты выделили больше 280 млн рублей.