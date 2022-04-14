В Башкирии в этом году готовятся к нашествию саранчи

Об этом заявили в региональном Минсельхозе на первом международном совещании служб фитомониторинга и защиты растений. В мероприятии приняли участие представители стран СНГ. Основная тематика – выявление и борьба с саранчовыми вредителями. Насколько республика готова к встрече опасных насекомых?

Аномальная жара прошлого года создала все условия для нашествия саранчи. В числе пострадавших были традиционно районы Зауралья, где даже пришлось вводить режим ЧС. В новом сезоне ситуация, по прогнозам, будет не лучше. В Башкортостане ожидается массовое размножение итальянского пруса. И уже сейчас аграрии готовятся к борьбе с вредителем.

У нас на складах есть препараты за счет федерального бюджета, ну и, соответственно, есть определенные наши компании, которые занимаются обработкой. То есть моментально выявили, выехали, обработали – через определенное время насекомые погибают. Если мы вовремя реагируем и отрабатываем, то урон будет минимальный. А хотелось бы, чтобы его вообще не было. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Меняется климат, а вместе с ним и стратегия борьбы с саранчовыми. Постоянный мониторинг за их распространением ведет Россельхозцентр. Результатом планомерной работы стало сокращение вредителей в 5 раз за последние 10 лет.

Сейчас мы перешли к длительной стратегии. Круглый год идет, результаты предполагаемого распространения саранчи появляются уже в декабре, потом они корректируются по результатам весенних раскопок и, как правило, в конце марта – в апреле мы знаем примерную картину распространения саранчовых. Александр Малько, директор Россельхозцентра

Для насекомых не существует границ. А потому борьба должна идти по всем фронтам в тесном взаимодействии с другими регионами и даже странами. На совещании собрались представители СНГ для выработки общего алгоритма действий. Участникам мероприятия продемонстрировали методы защиты и от других сельскохозяйственных паразитов.

В борьбе с вредителями можно эффективно использовать их естественных врагов. Например, хищный клоп с научным названием Podisus. Он прекрасно справляется с головной болью любого огородника – колорадским жуком, а также эффективен в отношении шелкопряда, белокачанки и не только.

В региональном Россельхозцентре в специальных лабораториях выращивают целые полчища полезных насекомых, которых затем приобретают фермеры для распространения на собственных полях и огородах. Главный плюс такого метода – он более безопасен, чем использование химикатов.