В Башкирии в этом году готовятся к нашествию саранчи

Об этом заявили в региональном Минсельхозе на первом международном совещании служб фитомониторинга и защиты растений. В мероприятии приняли участие представители стран СНГ. Основная тематика – выявление и борьба с саранчовыми вредителями. Насколько республика готова к встрече опасных насекомых?
Аномальная жара прошлого года создала все условия для нашествия саранчи. В числе пострадавших были традиционно районы Зауралья, где даже пришлось вводить режим ЧС. В новом сезоне ситуация, по прогнозам, будет не лучше. В Башкортостане ожидается массовое размножение итальянского пруса. И уже сейчас аграрии готовятся к борьбе с вредителем.
Меняется климат, а вместе с ним и стратегия борьбы с саранчовыми. Постоянный мониторинг за их распространением ведет Россельхозцентр. Результатом планомерной работы стало сокращение вредителей в 5 раз за последние 10 лет.
Для насекомых не существует границ. А потому борьба должна идти по всем фронтам в тесном взаимодействии с другими регионами и даже странами. На совещании собрались представители СНГ для выработки общего алгоритма действий. Участникам мероприятия продемонстрировали методы защиты и от других сельскохозяйственных паразитов.
В борьбе с вредителями можно эффективно использовать их естественных врагов. Например, хищный клоп с научным названием Podisus. Он прекрасно справляется с головной болью любого огородника – колорадским жуком, а также эффективен в отношении шелкопряда, белокачанки и не только.
В региональном Россельхозцентре в специальных лабораториях выращивают целые полчища полезных насекомых, которых затем приобретают фермеры для распространения на собственных полях и огородах. Главный плюс такого метода – он более безопасен, чем использование химикатов.
В прошлом году из-за засухи аграрии собрали рекордно низкий урожай. Учитывая экономическую нестабильность в этом году борьба будет идти за каждый колосок. Благо у республики нет проблем с нехваткой лекарств от вредителей. Большинство препаратов производится в России, а потому санкции на этой ситуации никак не сказались.