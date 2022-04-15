В Буздякском районе приступили к весенним полевым работам

В Буздякском районе стартовала весенняя посевная кампания. Одновременно ведется закрытие влаги, подкормка озимого клина и сев яровых культур. В районе планируется засеять 59 тысяч гектаров земли зерновыми, зернояровыми, техническими и кормовыми культурами.
Несмотря на снежную зиму, влаги в почве не так много и аграрии района не теряют времени. Работы идут почти круглосуточно. Помимо закрытия влаги, идет подкормка удобрениями многолетних трав. От того, как пройдут работы, зависит весь урожай в Буздякском районе.