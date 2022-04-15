В Буздякском районе приступили к весенним полевым работам

Из технических – сахарная свекла, подсолнечный крапос. В этом году у нас сахарная свекла больше уровня прошлого года на 300 гектаров и составляет 6 тысяч 121 гектаров. Яровые зерновые планируем сеять на 40 тысяч гектаров. Свеклохозяйства семенами обеспечены, к посевной готовы.

Марат Шабазов, главный агроном Управления сельского хозяйства Буздякского района