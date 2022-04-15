В Буздякском районе приступили к весенним полевым работам

В Буздякском районе стартовала весенняя посевная кампания. Одновременно ведется закрытие влаги, подкормка озимого клина и сев яровых культур. В районе планируется засеять 59 тысяч гектаров земли зерновыми, зернояровыми, техническими и кормовыми культурами.

 Из технических – сахарная свекла, подсолнечный крапос. В этом году у нас сахарная свекла больше уровня прошлого года на 300 гектаров и составляет 6 тысяч 121 гектаров. Яровые зерновые планируем сеять на 40 тысяч гектаров. Свеклохозяйства семенами обеспечены, к посевной готовы.  

Марат Шабазов, главный агроном Управления сельского хозяйства Буздякского района

Несмотря на снежную зиму, влаги в почве не так много и аграрии района не теряют времени. Работы идут почти круглосуточно. Помимо закрытия влаги, идет подкормка удобрениями многолетних трав. От того, как пройдут работы, зависит весь урожай в Буздякском районе. 

Год ожидается, земля поспела, нельзя терять ни минуты, надо закрывать влаги. Если мы в кратчайшие сроки не сделаем, потеряем запас воды. 

Альмир Хайруллин, главный агроном агрокомплекса «Авилат»
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Акции БСТ