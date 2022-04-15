В Башкирии продолжается реализация проекта по благоустройству мест захоронения участников ВОВ

«Никто не забыт». В республике продолжается реализация проекта по благоустройству мест захоронения участников Великой Отечественной войны и локальных войн, а также организацию их учета.

 На начало года всего было благоустроено 6163 воинских захоронений. Накануне состоялось заседание Общественного совета проекта, в котором приняли участие представители министерств, Военного комиссариата, общественных организаций, администраций районов и городов. Участники заседания обсудили и утвердили план работы на текущий год.

Мы эту работу организуем вместе с администрациями районов, волонтерами и студентами. Все откликаются и активно помогают.

Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Поставлены задачи муниципальным образованиям, чтобы провести инвентаризацию воинских захоронений, уточнить потребности по ремонту и благоустройству, восстановить имена пропавших без вести военнослужащих.

Альберт Гильманов, начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссариата Республики Башкортостан
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