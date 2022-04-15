В Башкирии представили новую коллекцию деловых костюмов с башкирским орнаментом

В Башкирии отмечается День национального костюма и к этому событию организация «Агидель» выпустило коллекцию костюмов для женщин с башкирским орнаментом.

Фото №1 - В Башкирии представили новую коллекцию деловых костюмов с башкирским орнаментом

О новой коллекции одежды рассказал глава республики Радий Хабиров, который напомнил, что несколько лет назад в моду вошли традиционные элементы в одежде и стали при этом очень популярны.

Руководитель региона уверен, что новую коллекцию башкирских производителей по достоинству оценят бизнес-леди, так как колоритные костюмы созданы именно для них.

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