В Башкирии представили новую коллекцию деловых костюмов с башкирским орнаментом

В Башкирии отмечается День национального костюма и к этому событию организация «Агидель» выпустило коллекцию костюмов для женщин с башкирским орнаментом.

О новой коллекции одежды рассказал глава республики Радий Хабиров, который напомнил, что несколько лет назад в моду вошли традиционные элементы в одежде и стали при этом очень популярны.