Развитие садовых товариществ в Башкирии: итоги первого дня форума садоводов в Уфе

Республика выделит 100 миллионов рублей на поддержку садоводов. Половина денег пойдет на приведение в порядок дорог, остальная часть – на решение проблем с электроснабжением. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава региона принял участие в первом форуме садоводов, который начал свою работу в Уфе. Там же было объявлено о старте нового пилотного проекта в нашем регионе.

Яблони, груши, смородина и много других плодовых деревьев. Стерлитамакский плодопитомнический совхоз на протяжении 85 лет снабжает садоводов республики саженцами.

Мы выращиваем 36 сортов яблонь, 8-9 сортов груш, сливы тоже так же, вишни, смородина 8-9 сортов.

Гулия Маннанова, директор Стерлитамакского плодопитомнического совхоза

Сейчас их деятельность вновь становится актуальной. В Башкортостане взят курс на возрождение огородничества. По поручению главы республики в Уфе организовали первый форум «Смарт-Садовод». Задача прежде всего обсудить и найти решение ряда проблем который накопились у дачников.

Фото №1 - Развитие садовых товариществ в Башкирии: итоги первого дня форума садоводов в Уфе

В основном проблемы – это дорожная инфраструктура, так как подъезд к садам весной и осенью практически невозможен, также существует проблема с электроэнергией, так как у многих садовых товариществ старые ТПшки стоят.

Ильдус Ульмутаев, член СНТ «Калинка»

Существующие трансформаторы и линии электропередачи не отвечают современным нагрузкам. Многие из них полностью изношены. Требуется постоянное техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция или замена сетей, отметил глава республики, выступая на первом форуме садоводов. Дорожная инфраструктура тоже оставляет желать лучшего. Но уже в этом году к решению вопроса с подъездными путями и электроснабжением подключится республика.

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Мы в этом году в условиях чрезвычайно сложного бюджета, я вам точно это говорю. Тем не менее в бюджете республики нашли первые 100 миллионов – никогда этого не было. 100 миллионов для того, чтобы направить в помощь вам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров отметил, что в республике сегодня огромная армия садоводов – порядка полутора тысяч товариществ. Полмиллиона жителей региона имеют дачные и садовые участки. В последние годы в регионе уже сделаны первые шаги для поддержки огородничества. В частности, были приняты определенные законопроекты. А с сегодняшнего дня Башкортостан стал еще участником всероссийского пилотного проекта. Об этом заявил председатель союза садоводов России Олег Валенчук, который приехал в Уфу для участия в форуме.

Мы подписали соглашение с правительством Башкортостана на темы системного взаимодействия по совершенствованию садоводства в вашей республике. И вот об этом мы как раз и проговорили, а Радий Фаритович поддержал. Поэтому я убежден в том, что с таким руководителем, как ваш, это будет лучший пилотный проект по развитию садоводства.

Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России

Тема на самом деле требующая серьёзного внимания. Неспроста выступление главы республики перед представителями СНТ, руководителями муниципалитетов и ведомств длилось больше получаса. За это время Радий Хабиров обозначил основные векторы развития садовых товариществ.

Очень важно сейчас, чтобы садоводы оформили документы. Потому что у нас вроде бы есть товарищества, документов нет, полномочия председателей не подтверждены, на балансе ничего не стоит, а как мы будем помогать? Поэтому сейчас огромная задача стоит даже не перед нами – перед людьми, жителями и садоводами, чтобы они оформили документы, избрали полномочных нам представителей. Чтобы у нас был партнер, с которым можно работать. Когда есть документы, когда все на балансе и когда есть полномочный партнер, тогда мы начнем туда вкладывать деньги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсуждение проблем и вопросов, связанных с садоводством, продолжилось в формате круглых столов, где говорили уже о правовых аспектах развития, инфраструктуре, цифровизации и безопасности садовых товариществ. Завтра работа форума продолжится.

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