Развитие садовых товариществ в Башкирии: итоги первого дня форума садоводов в Уфе

Республика выделит 100 миллионов рублей на поддержку садоводов. Половина денег пойдет на приведение в порядок дорог, остальная часть – на решение проблем с электроснабжением. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Глава региона принял участие в первом форуме садоводов, который начал свою работу в Уфе. Там же было объявлено о старте нового пилотного проекта в нашем регионе.
Яблони, груши, смородина и много других плодовых деревьев. Стерлитамакский плодопитомнический совхоз на протяжении 85 лет снабжает садоводов республики саженцами.
Сейчас их деятельность вновь становится актуальной. В Башкортостане взят курс на возрождение огородничества. По поручению главы республики в Уфе организовали первый форум «Смарт-Садовод». Задача прежде всего обсудить и найти решение ряда проблем который накопились у дачников.
Существующие трансформаторы и линии электропередачи не отвечают современным нагрузкам. Многие из них полностью изношены. Требуется постоянное техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция или замена сетей, отметил глава республики, выступая на первом форуме садоводов. Дорожная инфраструктура тоже оставляет желать лучшего. Но уже в этом году к решению вопроса с подъездными путями и электроснабжением подключится республика.
Радий Хабиров отметил, что в республике сегодня огромная армия садоводов – порядка полутора тысяч товариществ. Полмиллиона жителей региона имеют дачные и садовые участки. В последние годы в регионе уже сделаны первые шаги для поддержки огородничества. В частности, были приняты определенные законопроекты. А с сегодняшнего дня Башкортостан стал еще участником всероссийского пилотного проекта. Об этом заявил председатель союза садоводов России Олег Валенчук, который приехал в Уфу для участия в форуме.
Тема на самом деле требующая серьёзного внимания. Неспроста выступление главы республики перед представителями СНТ, руководителями муниципалитетов и ведомств длилось больше получаса. За это время Радий Хабиров обозначил основные векторы развития садовых товариществ.
Обсуждение проблем и вопросов, связанных с садоводством, продолжилось в формате круглых столов, где говорили уже о правовых аспектах развития, инфраструктуре, цифровизации и безопасности садовых товариществ. Завтра работа форума продолжится.