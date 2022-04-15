Развитие садовых товариществ в Башкирии: итоги первого дня форума садоводов в Уфе

Очень важно сейчас, чтобы садоводы оформили документы. Потому что у нас вроде бы есть товарищества, документов нет, полномочия председателей не подтверждены, на балансе ничего не стоит, а как мы будем помогать? Поэтому сейчас огромная задача стоит даже не перед нами – перед людьми, жителями и садоводами, чтобы они оформили документы, избрали полномочных нам представителей. Чтобы у нас был партнер, с которым можно работать. Когда есть документы, когда все на балансе и когда есть полномочный партнер, тогда мы начнем туда вкладывать деньги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан