В Уфе на концерте «ZаРоссию» выступят Александр Ф. Скляр, Серьга и Zainetdin

В конце следующей недели Уфа примет эстафету от города Бийска и станет участницей музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию». В столице Башкирии в этот день, 22 апреля, выступят рок-звезды России и музыкальные коллективы республики. Сам марафон охватил свыше 30 малых и средних городов в 6 федеральных округах.

Концерт состоится на площади возле конгресс-холла «Торатау». На сцене выступят Карина Низамова и группа Prado, этно-коллектив Zainetdin. Завершат вечер легендарные группы: «Ва-БанкЪ» с лидером Александром Ф. Скляром, а также группа «СерьГа» с Сергеем Галаниным. Посетить концерты можно будет бесплатно.

Отдельного внимания заслуживает общероссийская эстафета «Свет наших сердец», переходящая от города к городу. Также на площади с 17 до 20 часов можно будет найти информацию о благотворительных организациях Уфы на специальных информационных стендах.