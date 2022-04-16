Несовершеннолетний студент из Башкирии угнал авто, чтобы найти друга

В Башкирии несовершеннолетний студент решился на преступление и угнал чужой автомобиль. Все это, чтобы найти друга.

В полицию Дуванского района республики обратился 42-летний мужчина. Он сообщил об угоне его иномарки, пока сам автовладелец находился в магазине. Таксисты объяснили потерпевшему, что видели, как кто-то садится в машину. Владелец авто вызвал полицию и бросился в погоню, даже сумев его остановить.

Управлял угнанным авто в этот момент 16-летний юноша, студент колледжа. Полицейские доставили его в отдел, где парень объяснил, что приехал в Месягутово со свои другом. Они выпили и, направляясь по домам, разругались. Друг ушел, а угонщик решил воспользоваться незапертым авто, угнал его и бросился искать друга. В отношении студента возбудили уголовное дело.