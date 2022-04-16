Радий Хабиров проверил, как в Уфе ремонтируют подъезды

В ходе рабочей поездке по Уфе 16 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров решил ознакомиться с ходом ремонтных работ в подъездах. В этом году в столице республики будут отремонтированы 156 подъездов в 47 МКД.

Радий Хабиров побывал на ул. Р. Зорге у дома №30, который был построен в 1965 году. Руководитель региона поинтересовался сроками завершения работ и видами используемых стройматериалов.

Общая стоимость ремонта подъездов в этом доме составляет 2,5 миллиона рублей. Завершить ремонт планируют к 1 июля этого года.