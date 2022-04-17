В Башкирии сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие для детей с ограниченными возможностями

В Нефтекамске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Инспектор по пропаганде Светлана Исакова рассказала детям о важности соблюдения правил дорожного движения и какие есть способы обезопасить себя на дороге.

Дети отгадывали загадки, принимали участие в викторине на тему ПДД, а также послушали лекцию инспектора о важности светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.