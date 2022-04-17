В Башкирии сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие для детей с ограниченными возможностями

В Нефтекамске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Инспектор по пропаганде Светлана Исакова рассказала детям о важности соблюдения правил дорожного движения и какие есть способы обезопасить себя на дороге.
Дети отгадывали загадки, принимали участие в викторине на тему ПДД, а также послушали лекцию инспектора о важности светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.
Светлана Исакова продемонстрировала детям различные варианты светоотражающих элементах. Именно эта часть познавательного урока для ребят стала самой запоминающейся. После профилактического мероприятия всем ребятам были вручены памятки по разъяснению правил безопасности.