Автоэксперты считают сигнализацию недостаточным средством защиты от злоумышленников

Автоэксперты усомнились в надежности сигнализации против автоугонщиков. Некоторые эксперты предостерегают владельцев дорогих иномарок от использования сигнализацией с автозапуском, так как сигнал можно перехватить.

По оценке эксперта, для этого автоугонщикам понадобится дорогостоящая аппаратура и большая группа, чтобы злоумышленники сканировали и вскрыли машину. Такие случаи бывают, когда преступники охотятся за конкретной маркой автомобиля. Чаще всего под угон попадают какие-то элитные модели.