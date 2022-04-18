В Уфе прошел первый республиканский молодежный форум «Заман»

Современные тенденции. В Уфе состоялся первый республиканский молодежный форум «Заман». Для школьников Башкортостана на площадке 48-го Башкирского лицея прошли мастер-классы. SMM, журналистика, графический дизайн, основы видеомонтажа. На форуме каждый мог выбрать направление по душе и узнать о секретах ремесла от специалистов.

Снять портрет с помощью камеры смартфона можно не хуже, чем на профессиональный фотоаппарат. Во многом здесь играют роль ракурс и композиция кадра. Главное – практика. Поэтому на семинаре «Мобильная фотография» школьный класс превратился в студию.

Интересна школьникам и профессия журналиста. Наши коллеги из детско-юношеского телеканала «Тамыр» рассказали, как создается репортаж и на что должен обращать внимание корреспондент, чтобы получился интересный материал. Кстати, участники из Гафурийского района приехали целой съемочной группой. В селе Красноусольский есть своя детская телестудия «Гафчик ТВ».

SMM-менеджмент, профессия блогера, секреты успешной самопрезентации, графический дизайн. Большинство этих направлений посвящено тому, как продвигать свой продукт в соцсетях и интернете.

Участие в первом республиканском молодежном форума «Заман» приняли школьники из полутора десятков городов и районов региона. И Башкирский лицей №48 стал его площадкой не случайно. Здесь с недавних пор существует свой медиацентр.