Башкирия и Беларусь договорятся о сотрудничестве в сфере туризма

Вскоре жители Башкирии смогут совершать туристические поездки в Беларусь. Между Башкортостаном и соседней дружественной Беларусью ведутся переговоры и ближайшие мероприятия для детей и взрослых запланированы на май этого года.

Башкирия славится своей уникальной природой, и туристы из Беларуси также с удовольствием смогут посещать наш регион. В Беларуси для туристов из Башкирии тоже предусмотрено много интересного и имеет богатое историческое наследие.