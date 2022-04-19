В Уфе дошкольники отпраздновали День национального костюма

День национального костюма для самых маленьких. В детском саду №40 в Уфе малышам приготовили специальное представление, чтобы рассказать о национальной одежде башкир.

Малышам поведали о символах башкирского узора, которые мастера использовали в украшении платьев, костюмов, обуви, головных уборов, из каких материалов она создавалась – домашнего сукна, войлока, овчины, кожи или меха. Как пояснили воспитатели, именно в дошкольном возрасте у детей закладывается связь с родными местами и народом, поэтому важно проводить такую работу.