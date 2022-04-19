Совет судей Башкирии отмечает 30-летие

30 лет на страже интересов служителей Фемиды. В этом году юбилейную дату отмечает Совет судей. В его ведении находятся как вопросы поощрения, так и привлечения к дисциплинарной ответственности работников сообщества. Сегодня в состав совета входят 19 человек.

Совет судей – это выборный орган, состав которого меняется каждые четыре года. В нем представлены инстанции всех уровней. Задач много, за их выполнение отвечают специально-созданные комиссии.

Члены Совета судей избираются самими судьями из своего состава. Это наиболее опытные, пользующиеся доверием и уважением судейского сообщества. В целом 2022 год богат на знаменательные события. Это 100-летие Верховного суда РФ, 30-летний юбилей Совета судей. Кроме того, в этом году исполняется 30 лет Арбитражному суду Башкортостана. Татьяна Писарева, председатель Совета судей Республики Башкортостан

Вмешиваться непосредственно в правосудие совет не может, но зато может дать оценку действиям служителя Фемиды, если тот, например, нарушит этический кодекс.

Судья одной из инстанций некорректно высказался в отношении заявителя. Был такой случай, дело рассматривалось даже квалификационной коллегией. Определенные меры были приняты. Ничто человеческое судьям не чуждо, бывают определенные нарушения. Судья должен вести себя безупречно. Илшат Салимгареев, председатель Орджоникидзевского районного суда г. Уфы, заместитель председателя Совета судей Республики Башкортостан

Совет также пристально смотрит, чтобы на чаше справедливости основополагающими, как и положено, оставались принципы объективности и беспристрастности. Судья должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, в том числе коррупцию и конфликт интересов.

У всех судей есть родственники. Бывают случаи, когда они обращаются за защитой своих нарушенных прав в судебные инстанции. Эти дела судьи, которое являются родственниками заявителей, не могут рассматривать. Потому что возникает конфликт интересов. Явдат Идрисов, заместитель председателя Совета судей Республики Башкортостан, председатель апелляционной инстанции судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан

Именно Совет судей принял решение о создании пресс-службы, которая теперь активно взаимодействует с общественностью, реализуя тем самым принцип открытости и гласности. Кадровые и организационные вопросы – все это тоже находится в центре внимания. Служители Фемиды регулярно участвуют в различных спартакиадах и даже творческих конкурсах.

Еще одним важным направление работы является улучшение материально-технической базы. Вслед за новым зданием Верховного суда построили Арбитражный, не без участия Совета судей. Здесь все учтено до мелочей, чтобы было комфортно как служителям Фемиды, так и остальным участникам процесса. В каждом зале предусмотрена совещательная комната. Общие коридоры стали шире, мест ожидания – больше. Небо и земля в сравнении с двумя старыми корпусами, в которых правосудие вершится сейчас.

По действующим нормативам на одного судью должно быть 208 кв.м., сейчас у нас – 53. Вот вам разница. Эти недостающие квадратные метры создают сложности в работе и для судей, и для посетителей суда. Николай Архиереев, и.о. председателя Арбитражного суда Республики Башкортостан, заместитель председателя Совета судей Республики Башкортостан