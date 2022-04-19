Совет судей Башкирии отмечает 30-летие

30 лет на страже интересов служителей Фемиды. В этом году юбилейную дату отмечает Совет судей. В его ведении находятся как вопросы поощрения, так и привлечения к дисциплинарной ответственности работников сообщества. Сегодня в состав совета входят 19 человек.
Совет судей – это выборный орган, состав которого меняется каждые четыре года. В нем представлены инстанции всех уровней. Задач много, за их выполнение отвечают специально-созданные комиссии.
Вмешиваться непосредственно в правосудие совет не может, но зато может дать оценку действиям служителя Фемиды, если тот, например, нарушит этический кодекс.
Совет также пристально смотрит, чтобы на чаше справедливости основополагающими, как и положено, оставались принципы объективности и беспристрастности. Судья должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, в том числе коррупцию и конфликт интересов.
Именно Совет судей принял решение о создании пресс-службы, которая теперь активно взаимодействует с общественностью, реализуя тем самым принцип открытости и гласности. Кадровые и организационные вопросы – все это тоже находится в центре внимания. Служители Фемиды регулярно участвуют в различных спартакиадах и даже творческих конкурсах.
Еще одним важным направление работы является улучшение материально-технической базы. Вслед за новым зданием Верховного суда построили Арбитражный, не без участия Совета судей. Здесь все учтено до мелочей, чтобы было комфортно как служителям Фемиды, так и остальным участникам процесса. В каждом зале предусмотрена совещательная комната. Общие коридоры стали шире, мест ожидания – больше. Небо и земля в сравнении с двумя старыми корпусами, в которых правосудие вершится сейчас.
Одним из самых значимых мероприятий станет XX съезд, который пройдет в Москве. На нем соберутся представители сообщества со всей страны, чтобы обсудить наболевшие вопросы и наметить пути развития судебной системы на ближайшие годы.