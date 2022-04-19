В Уфе пасхальное богослужение состоится в 19 соборах

Уже в это воскресенье у православных христиан состоится важный праздник – Пасха. В столице Башкортостана богослужения пройдут в 19 храмах.

Митрополит Никон дал благословение каждому храму для обеспечения санитарных требований в связи с пандемией. Ранее некоторые ограничения были ослаблены, в том числе в храмах, где с недавнего времени разрешено одновременное пребывание до 500 человек.