В уфимском дворе появилась новая хвойная аллея

В одном из дворов башкирской столицы по улице Мустая Карима, местные жители посадили деревья. Саженцы молодых хвойных пород высадили по периметру детской площадки.

Мероприятия по высадке деревьев проходит в рамках акции «Зеленая Башкирия». Уже через несколько лет высокие и крепкие сосны будут радовать детей и взрослых этого двора. По всему городу планируется посадить свыше 4 тысяч молодых деревьев.