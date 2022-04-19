В уфимском дворе появилась новая хвойная аллея

В одном из дворов башкирской столицы по улице Мустая Карима, местные жители посадили деревья. Саженцы молодых хвойных пород высадили по периметру детской площадки.
Мероприятия по высадке деревьев проходит в рамках акции «Зеленая Башкирия». Уже через несколько лет высокие и крепкие сосны будут радовать детей и взрослых этого двора. По всему городу планируется посадить свыше 4 тысяч молодых деревьев.
По информации администрации Ленинского района города Уфы, уже этой весной планируется посадить более 400 деревьев на улицах Коммунистическая, Мустая Карима и Миловская. Акция «Зеленая Башкирия» начнется 23 апреля и продлится до 10 мая.