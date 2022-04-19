Радий Хабиров о Музее полярников имени Альбанова: «Тут и романтика, и идеология мужества»

Бороться и искать, найти и не сдаваться. Этому научил многие поколения роман «Два капитана», по которому сняли одноимённый приключенческий фильм. Радий Хабиров и известный российский актер и режиссер Борис Токарев приняли участие в торжествах в Уфе, которые посвящены 140-летию со дня рождения полярного штурмана, уроженца Уфы Валериана Альбанова, 145-летию исследователя и гидрографа Георгия Седова и 120-летию со дня рождения писателя Вениамина Каверина.
Шутки от гостей о погоде до начала как раз под стать тройному празднику. Она в этот день выдалась морская – влажно и слегка моросит. Вроде незаметные, но важные детали торжества, которые создавали особую атмосферу в дату 140-летия со дня рождения полярного штурмана, уроженца Уфы Валериана Альбанова, 145-летия исследователя и гидрографа Георгия Седова и 120-летия со дня рождения писателя Вениамина Каверина, автора книги «Два капитана», одним из прототипов героев которой стал Альбанов. Радий Хабиров сказал, что у Башкортостана и Арктики много общего.
Музей полярников имени Альбанова открылся год назад. Здесь провели уже более 600 экскурсий. Ученик уфимской гимназии №16 Матвей Ступников стал 10-тысячным посетителем и сегодня из рук Радия Хабирова и Бориса Токарева он получил подарки – арктический дневник и книгу «Два капитана».
Участников по видеосвязи поприветствовали сотрудники музея Георгия Седова, который работает в Донецкой Народной Республике. Полярный исследователь Георгий Седов стал одним из прообразов капитана Татаринова в романе «Два капитана». А затем праздник продолжился внутри Музея полярников имени Альбанова.
В конференц-зале «Кают-компания» Радий Хабиров и Борис Токарев пообщались с учениками подшефной музею гимназии №16. Актер, исполнивший роль Сани Григорьева в фильме «Два капитана», даже удивился единодушию детей.
Борис Токарев – постоянный посетитель музеев и различных экспозиций. Говорит, что уфимский Музей полярников имени Альбанова его впечатлил. Научный фонд учреждения включает уже 230 экспонатов. А в библиотеке музея, посвящённой арктической тематике, – около 500 книг и альбомов. Многие из них – уникальные исторические издания.
Глава Башкортостана сказал, что республика в центре Уфы создаст сразу три разнонаправленных музея на одной улице, которые расскажут об уникальной истории республики.
Студия «Дебют», которой руководит актер и режиссер Борис Токарев, снимает документальный многосерийный проект «Соль земли» о великих людях, которые создавали Россию. Творческий коллектив изучит историю и краеведение Башкортостана – их уже заинтересовали несколько уроженцев республики, чьи биографии будут познавательны всей стране.