Радий Хабиров о Музее полярников имени Альбанова: «Тут и романтика, и идеология мужества»

Бороться и искать, найти и не сдаваться. Этому научил многие поколения роман «Два капитана», по которому сняли одноимённый приключенческий фильм. Радий Хабиров и известный российский актер и режиссер Борис Токарев приняли участие в торжествах в Уфе, которые посвящены 140-летию со дня рождения полярного штурмана, уроженца Уфы Валериана Альбанова, 145-летию исследователя и гидрографа Георгия Седова и 120-летию со дня рождения писателя Вениамина Каверина.

Шутки от гостей о погоде до начала как раз под стать тройному празднику. Она в этот день выдалась морская – влажно и слегка моросит. Вроде незаметные, но важные детали торжества, которые создавали особую атмосферу в дату 140-летия со дня рождения полярного штурмана, уроженца Уфы Валериана Альбанова, 145-летия исследователя и гидрографа Георгия Седова и 120-летия со дня рождения писателя Вениамина Каверина, автора книги «Два капитана», одним из прототипов героев которой стал Альбанов. Радий Хабиров сказал, что у Башкортостана и Арктики много общего.

Мы очень хотели, чтобы наш музей посетил известный российский актер и режиссёр Борис Васильевич Токарев, который сыграл роль героя Сани Григорьева в экранизации «Двух капитанов». Он научил несколько поколений молодёжи «бороться и искать, найти и не сдаваться». Знаменитый девиз генерала Минигали Шаймуратова «потомки Салавата отступать не умеют» очень созвучен этим словам. Мы рады, что в Уфе появился Музей полярников имени Валериана Альбанова. Когда открывали его, некоторые недоумевали: «Где Башкортостан, а где – Арктика»? Но связь эта есть, и она гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Многие полярные исследователи родом из нашей республики. А фильм «Два капитана» научил нас быть сильными и крепкими – настоящими гражданами России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей полярников имени Альбанова открылся год назад. Здесь провели уже более 600 экскурсий. Ученик уфимской гимназии №16 Матвей Ступников стал 10-тысячным посетителем и сегодня из рук Радия Хабирова и Бориса Токарева он получил подарки – арктический дневник и книгу «Два капитана».

Я ходил с классом в музей, больше всего мне запомнилась история, как они с Карского моря уплыли на север. То есть они должны были плавать на Карском море, но в один день их столкнули две льдины. Они не могли управлять кораблем. Если случаются проблемы, нужно быть сильным и не сдаваться. Матвей Ступников, 10-тысячный посетитель Музея полярников имени В. Альбанова

Участников по видеосвязи поприветствовали сотрудники музея Георгия Седова, который работает в Донецкой Народной Республике. Полярный исследователь Георгий Седов стал одним из прообразов капитана Татаринова в романе «Два капитана». А затем праздник продолжился внутри Музея полярников имени Альбанова.

В конференц-зале «Кают-компания» Радий Хабиров и Борис Токарев пообщались с учениками подшефной музею гимназии №16. Актер, исполнивший роль Сани Григорьева в фильме «Два капитана», даже удивился единодушию детей.

Борис Токарев – постоянный посетитель музеев и различных экспозиций. Говорит, что уфимский Музей полярников имени Альбанова его впечатлил. Научный фонд учреждения включает уже 230 экспонатов. А в библиотеке музея, посвящённой арктической тематике, – около 500 книг и альбомов. Многие из них – уникальные исторические издания.

Я, честно говоря, испытываю потрясение, хотя я бывал во многих учреждениях России и других стран. Вижу, с какой огромной любовью, желанием разобраться в каждой детали относятся к музею его сотрудники. При абсолютно современных технологиях – это очень теплый и живой музей. Это удивительное сочетание и это с моей точки зрения связано, прежде всего, с людьми, которые здесь работают. Борис Токарев, заслуженный деятель искусств России

Глава Башкортостана сказал, что республика в центре Уфы создаст сразу три разнонаправленных музея на одной улице, которые расскажут об уникальной истории республики.

Каждый раз слушаю, и мне нравится. Тут настоящее – и романтика, и идеология мужества. Очень сильных людей. Вот три здания – будет еще Музей Шаляпина и возвращенных имен. Вот мы их возвращаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан